Запускає БПЛА та несе вибуховий заряд: для ЗСУ створили новий дрон "Урсула" (відео)

Компанія «НовіТехНет» розробила для Сил оборони України багатофункціональний надводний безпілотний апарат «Урсула».

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Безекіпажний катер "Урсула" ідеально підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складних умовах річкової мережі та прифронтових акваторій, повідомили в "Асоціації українських інженерів".

Безпілотний катер "Урсула"

Цей річковий безпілотник довжиною близько 1 метра може виконувати одразу кілька функцій:

розвідник — проводить моніторинг річок, каналів, прибережних ділянок;

непомітна плавуча міна — може нести вибуховий заряд для ураження ворожих цілей;

авіаносець — здатен транспортувати та запускати FPV-дрони з поверхні води.

За даними "Асоціації українських інженерів", наразі надводний дрон "Урсула" перебуває на стадії польових випробувань.

Нагадаємо, британська компанія Zero USV представила нову версію свого безпілотного надводного судна Oceanus12 зі збільшеною дальністю плавання.

Фокус також повідомляв, що в Китаї помітили надвеликий підводний дрон, ймовірно, озброєний торпедами, мінами або ракетами, що відрізняє його від західних типів.