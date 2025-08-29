Росіяни показали новий морський дрон від "РобоКорп": експерт помітив один нюанс (відео)

У Російські Федерації заявили про успішні випробування нового безекіпажного катера від компанії «РобоКорп», який отримав робочу назву БЕК-Р.

Кадри випробувань нового морського дрона "РобоКорп" опублікував голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram. За його словами стартап спеціалізується на створенні роботизованих систем для складних завдань.

Випробування дрона БЕК-Р

Повідомляється, що наразі безпілотний катер БЕК-Р перебуває на етапі розробки. Дрон має довжину 5 метрів та оснащений підвісним човновим мотором потужністю 115 кінських сил. У безпілотник також планують інтегрувати комп'ютерний зір та повноцінний автономний режим для руху по заданому маршруту і повернення на базу.

"Перший етап випробувань пройшов успішно: катер зробив коло по Севастопольській бухті і повністю підтвердив свою працездатність. Фахівці керували катером дистанційно", — стверджує Развожаєв.

На оприлюднене відео звернув увагу український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив у своєму Telegram-каналі, що на борту російського "безпілотника" видніються людські силуети.

"Це тільки я бачу в безпілотному катері двох пілотів в касках і червоних жилетах?" — написав "Флеш".

Нагадаємо, підрозділ морської піхоти Військово-морських сил України створив надводний безекіпажний катер Barracuda, який поєднує сучасні технологічні рішення, включно з елементами ШІ.

Фокус також повідомляв, що компанія "НовіТехНет" розробила для Сил оборони України багатофункціональний надводний безпілотний апарат "Урсула".