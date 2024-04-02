У Росії готуються запускати дрони з літаків: запатентували нову технологію (фото)

БПЛА планують оснастити камерами, що працюють в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, а також ШІ-системою для "самостійної" атаки цілей.

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Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК, Росія) отримала патент на безпілотний літальний апарат, який буде запускатися з літака. Пристрій нібито зможе автономно ухвалювати рішення, чи завдавати удару по цілі, без допомоги оператора, передає телеграм-канал "Беспилот".

Згідно з патентною документацією, до фюзеляжу літака потрібно буде прикріпити спеціальну підвіску для безпілотника. Запуск здійснюватиметься на деякій відстані від лінії фронту, після чого дрон і літак підтримуватимуть зв'язок один з одним. Крім того, дрон оснастять будь-яким із видів зарядів: фугасним, осколково-фугасним, кумулятивним, осколково-фугасним запальним.

За задумом розробників, БПЛА зможе керувати оператор, проте пристрій матиме в своєму розпорядженні функцію "самостійної" атаки в тому разі, якщо правильно визначить ціль. Апарат завчасно запрограмують так, щоб він зміг відрізняти різні об'єкти, аналізувати їхні характеристики. Щойно дрон ідентифікує об'єкт, який підходить під параметри тієї чи іншої цілі, він його атакує.

У документі вказується, що пристрій отримає оптичну систему, яка складатиметься з камер, що функціонують у видимому діапазоні довжин хвиль і в інфрачервоному діапазоні. Судячи з ілюстрацій, БПЛА пропонують запускати подібно до ракет за допомогою російських військових винищувачів Су-57.

Технічний малюнок: запуск дрона ЗС РФ із літака Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Працюватиме оптична система завдяки інтелектуальній системі пошуку та наведення, а та, своєю чергою, функціонуватиме на базі штучного інтелекту. Працюючи в ближньому та дальньому інфрачервоному діапазонах, камери дадуть змогу дрону ідентифікувати цілі не лише у світлий, а й у темний час доби та за будь-якої погоди.

Інформація, отримана від розвідників, передаватиметься пристрою як з наземного, так і з повітряного командного пункту. Дрон же відправлятиме на пункт дані телеметрії, свою локацію, відео цілі перед атакою.

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Поки що незрозуміло, чи є у російських інженерів уже якісь напрацювання за цим проектом, чи це просто запатентована ідея. Технічні характеристики безпілотника не повідомляються.

Раніше ми писали про те, що дрон Talon-A, запущений з літака, розвинув швидкість, близьку до гіперзвукової, але не приземлився, а впав у Тихий океан.

Також повідомляли, що ЗСУ атакують Росію дронами з ШІ. Українські дрони фактично навчилися визначати географію і мету, до якої вони прямують, без зв'язку із супутниками. Джерела журналістів стверджують, що всі атаки БПЛА заздалегідь узгоджують із союзниками.