Долітають до Москви: ЗСУ атакують Росію дронами з ШІ, — CNN

Українські дрони фактично навчилися визначати географію і ціль, до якої вони прямують, без зв'язку із супутниками. Джерела журналістів стверджують, що всі атаки БПЛА заздалегідь узгоджують із союзниками.

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Українські дрони, оснащені штучним інтелектом, роблять успішні спроби завдати шкоди енергетичній сфері Росії. Про це повідомляє видання CNN.

За даними джерела, українські безпілотники успішно досягають Москви, Рязані та інших великих міст Росії, де розташовані важливі нафтопереробні заводи країни-окупанта. Російська система ППО відчуває труднощі в їхньому збиванні, що призводить до збільшення успішних атак ЗСУ.

Журналісти зазначили, що українські бійці завдають серйозного удару по масштабній російській нафтовій і газовій промисловості. Незважаючи на заборони на імпорт і обмеження цін з боку Заходу, ця промисловість залишається головним джерелом доходу для військової економіки Москви.

Атаки стали здійсненними завдяки використанню безпілотних апаратів із розширеним радіусом дії та поліпшеними функціональними можливостями. Деякі з них навіть почали інтегрувати базову модель штучного інтелекту для забезпечення навігації та уникнення перешкод, зазначають у джерелі.

"Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен БПЛА має термінальний комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти узгоджені заздалегідь із нашими союзниками, і дрони дотримуються плану польоту, щоб ми могли уражати цілі з метровою точністю", — йдеться в повідомленні.

Завдяки датчикам дрона досягається висока точність. Він оснащений "машинним зором", що є формою штучного інтелекту. Дрон навчений визначати географічні об'єкти і цілі, до яких він прямує. Він здатний визначити своє місце розташування навіть без зв'язку із супутниками.

Колишній британський військовий офіцер і експерт із боротьби з дронами та штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс зазначив, що рівень "інтелекту" дронів, як і раніше, залишається дуже низьким.

"Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології", — сказав він CNN.

За даними видання, Україна успішно розвиває сферу виробництва безпілотних літальних апаратів, що приносить їй технологічну перевагу навіть порівняно з Росією, яка володіє значним людським ресурсом і кращим промисловим обладнанням.

Кілька експертів, з якими зв'язався канал CNN, зазначили, що удари, завдані Україною, були спрямовані не на склади палива, а на дистиляційні установки, де сиру нафту піддають переробці на паливо та інші похідні продукти.

Нагадуємо, наприкінці березня у ЗМІ розповіли про зауваження, яке Україна отримала від США. Зокрема, розповіли про прохання американського уряду не продовжувати бити по НПЗ РФ. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що ці об'єкти є законною ціллю для зброї, яку самостійно розробили українці.