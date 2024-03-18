Гіперзвуковий дрон Talon-A знову протестують: цього разу його спробують приземлити

Під час тестових польотів дрон Talon-A розвинув швидкість, близьку до гіперзвукової, але не приземлився, а впав у Тихий океан.

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Після успішного випробувального польоту, в якому дрон Talon-A (ТА-1) досяг майже гіперзвукових швидкостей, компанія-розробник Stratolaunch готується до наступної місії, пише Defense news.

За словами генерального директора Stratolaunch Закарі Кревора, недавній тест 9 дрона пройшов вдало: він відокремився від носія і досяг високих надзвукових швидкостей, перш ніж впасти в Тихий океан.

Літак досягає гіперзвукової швидкості тоді, коли показник відповідає 5 махів (6125 км/год) і, за словами Кревора, Talon-A наблизився до цієї швидкості. Компанія не розкрила дані про те, яку висоту набрала безпілотник, а також не вказала точну швидкість.

У ході другої місії Stratolaunch має намір продемонструвати повторне використання дрону, посадивши його на злітно-посадкову смугу. Дрон TA-2, який планується використовувати, нічим не відрізнятиметься від ТА-1, оскільки перша місія показала, що конструкція не потребує доробок.

Успішна тестова кампанія Talon-A має значні наслідки для зусиль Міністерства оборони США, які зосереджені на створенні передової зброї та захисті від аналогічних систем, які будують Китай та Росія.

Компанія-розробник має намір надати Міноборони США багаторазову, доступнішу платформу для тестування та перевірки високошвидкісних компонентів, підсистем та інших технологій, наприклад, Skyrange. У зв'язку з цим варто вважати, що ТА-2, швидше за все, отримає вдосконалені датчики Skyrange, а також інші види корисного навантаження.

Компанія також працює над удосконаленням її літака ROC, що має розмах крил у 117 м та здатного нести 226 796 кг корисного навантаження, для наступної місії Talon-A. Як зазначив Кревор, під час тестів дрону TA-1 літак ROC, з якого його запускали, продемонстрував хороші результати, досягнувши загального часу польоту о 60 годині.

"ROC справді перетворюється на надійний літак, який стане національним активом для Сполучених Штатів для виконання місій, які, чесно кажучи, не могли бути досягнуті раніше", — сказав він.

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Stratolaunch також готує свій другий літак-перевізник — Boeing 747 — для підтримки випробувальних місій Talon A наступного року. Компанія модифікує цю платформу, щоб забезпечити сумісність із системами даних та інтерфейсами гіперзвукового дрону.

"Я не можу докладно про це говорити, але Boeing 747 візьме участь у тестових польотах для наших клієнтів у четвертому кварталі цього року", — сказав Кревор.

Раніше ми повідомляли про те. що розкрито подробиці про супер-секретний дрон Lockheed Martin SR-72 Darkstar. Новий БПЛА SR-72 Darkstar літатиме зі швидкістю 7350 км/год і битиме по цілях гіперзвуковими ракетами.

Також писали про те, що гіперзвуковий дрон прикріпили до найбільшого літака. Інженери хочуть випробувати рідинний ракетний двигун, який зможе розвинути швидкість, що в шість разів перевищує швидкість звуку.