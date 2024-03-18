Гиперзвуковой дрон Talon-A снова испытают: на этот раз его попробуют приземлить

В ходе тестовых полетов дрон Talon-A развил скорость, близкую к гиперзвуковой, но не приземлился, а упал в Тихий океан.

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После успешного испытательного полета, в котором дрон Talon-A (ТА-1) достиг почти гиперзвуковых скоростей, компания-разработчик Stratolaunch готовится к следующей миссии, пишет Defense news.

По словам генерального директора Stratolaunch Закари Кревора, недавний тест 9 дрона прошел удачно: он отделился от носителя и достиг высоких сверхзвуковых скоростей, прежде чем упасть в Тихий океан.

Самолет достигает гиперзвуковой скорости тогда, когда показатель соответствует 5 Махов (6125 км/ч) и, по словам Кревора, Talon-A приблизился к этой скорости. Компания не раскрыла данные о том, какую высоту набрал беспилотник, а также не указала точную скорость.

В ходе второй миссии Stratolaunch намерена продемонстрировать повторное использование дрона, посадив его на взлетно-посадочную полосу. Дрон TA-2, который планируется использовать, ничем не будет отличаться от ТА-1, так как первая миссия показала, что конструкция не нуждается в доработках.

Успешная тестовая кампания Talon-A имеет значительные последствия для усилий Министерства обороны США, которые сосредоточены на создании передового оружия и защите от аналогичных систем, которые строят Китай и Россия.

Компания-разработчик намерена предоставить Минобороны США многоразовую, более доступную платформу для тестирования и проверки высокоскоростных компонентов, подсистем и других технологий, например, Skyrange. В этой связи стоит полагать, что ТА-2, скорее всего, получит усовершенствованные датчики Skyrange, а также другие виды полезной нагрузки.

Компания также работает над усовершенствованием ее самолета ROC, имеющего размах крыльев в 117 м и способного нести 226 796 кг полезной нагрузки, для следующей миссии Talon-A. Как отметил Кревор, в ходе тестов дрона TA-1, самолет ROC, с которого его запускали, продемонстрировал хорошие результаты, достигнув общего времени полета в 60 часов.

"ROC действительно превращается в надежный самолет, который станет национальным активом для Соединенных Штатов для выполнения миссий, которые, честно говоря, не могли быть достигнуты ранее", — сказал он.

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Stratolaunch также готовит свой второй самолет-перевозчик — Boeing 747, — для поддержки испытательных миссий Talon A в следующем году. Компания модифицирует эту платформу, чтобы обеспечить совместимость с системами данных и интерфейсами гиперзвукового дрона.

"Я не могу подробно об этом говорить, но Boeing 747 примет участие в тестовых полетах для наших клиентов в четвертом квартале этого года", — сказал Кревор.

Ранее мы сообщали о том. что раскрыты подробности о супер-секретном дроне Lockheed Martin SR-72 Darkstar. Новый БПЛА SR-72 Darkstar будет летать со скоростью 7350 км/ч и бить по целям гиперзвуковыми ракетами.

Также писали о том, что гиперзвуковой дрон прикрепили к самому большому самолету. Инженеры хотят испытать жидкостный ракетный двигатель, который сможет развить скорость, в шесть раз превышающую скорость звука.