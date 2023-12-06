Гиперзвуковой дрон прикрепили к самому большому самолету: как это поможет сбивать ракеты РФ

Инженеры хотят испытать жидкостный ракетный двигатель, который сможет развить скорость, в шесть раз превышающую скорость звука.

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Гиперзвуковой дрон Talon-A прошел летные испытания совместно с самым большим самолетом в мире — Roc, размах крыльев которого составляет 117 м. Об этом сообщила компания-разработчик Stratolaunch на своем сайте.

Этот полет стал двенадцатым для Roc и первым, когда самолет нес Talon с боевым топливом в рамках подготовки к первому полету Talon-A, оснащенному жидкостным ракетным двигателем. Полет продлился на общей сложности 3 ч 22 мин. Основная цель состояла из том, чтобы оценить двигательную установку беспилотника с использованием боевого топлива. Вторая цель заключалась в тестировании боковых телеметрических систем самолета Roc и дрона, которые обеспечивают ситуационную осведомленность, чтобы гарантировать, что все системы готовы к полету с двигателем во время запуска.

Полет самого большого в мире самолета Roc

Доктор Закари Кревор, генеральный директор Stratolaunch, сказал: "Хотя мы провели несколько успешных наземных испытаний, заправляя и запуская систему, нам нужно было оценить, как система работает в условиях полета, прежде чем ее выпустить на рынок. Первоначальные результаты сегодняшнего полета показывают, что система сработала так, как и ожидалось".

Гиперзвуковой дрон Talon-A и самолет Roc

Как отмечает таблоид The Sun, инженеры решили использовать Talon-A в качестве мишени для имитации угрозы гиперзвуковых ракет, чтобы военные тренировались их сбивать. Так, на прошлой неделе компания подписала контракт с Leidos – основным подрядчиком ВМС США. В рамках этой сделки было профинансировано пять гиперзвуковых полетов БПЛА Talon-A.

БПЛА Talon-A прикрепили к борту Roc Фото: Stratolaunch

По сути, Roc станет платформой для доставки Talon-A и других транспортных средств на оптимальную высоту, прежде чем запустить их в полет для выполнение миссии.

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Параллельно с испытаниями БПЛА, компания Stratolaunch приступила к производству прототипов беспилотников TA-2 и TA-3 в составе линейки продуктов Talon-A.

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