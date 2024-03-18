Раскрыты подробности о супер-секретном дроне Lockheed Martin SR-72 Darkstar (фото)

Новый БПЛА SR-72 Darkstar будет летать со скоростью 7350 км/ч и бить по целям гиперзвуковыми ракетами.

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SR-71 Blackbird считается самым быстрым пилотируемым самолетом из когда-либо построенных, однако скоро он лишится этого титула, так как компания Lockheed Corporation намерена выпустить более быстрый и беспилотный SR-72 Darkstar, пишет Simple flying.

Несмотря на то, что разработка SR-72 засекречена, некоторые подробности о ней все же известны. Программа, в рамках которой будет разрабатываться беспилотник, работает с 2013 года. БПЛА позиционируется инженерами, как гиперзвуковой стратегический разведывательный дрон. Текущий статус: проектное предложение.

Издание сообщает, что в 2018 году планировали выпустить прототип устройства со скоростью 6 Махов (7350 км/ч), способное обеспечить разведку, наблюдение и даже возможность наносить удары по целям, в отличие от SR-71, который мог только вести разведку. Летные испытания планировались на 2023 год. Однако неясно, поднимался ли этот самолет в воздух, или нет. ВВС США уже испытали боевые самолеты следующих поколений, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году. Эти аппараты являются частью программы NGAD, в рамках которой будут производить самолеты шестого поколения для замены ударного F-22. Но не известно, является ли SR-72 частью этой программы.

Удвоить скорость SR-71 — непростая задача. В компании Lockheed Martin заявили, что обещанная скорость в 6 Махов является оптимальным вариантом. Касательно вооружения разработчики заявили, что БПЛА сможет запускать гиперзвуковые ракеты. Неясно, какими дополнительными возможностями должен обладать самолет для запуска гиперзвукового оружия, но точно известно, что испытательные ракеты производства Boeing ранее запускались бомбардировщиками B-52.

Самолет SR-71 Blackbird Фото: Lockheed Martin

Дрон SR-72, как и его предшественник-самолет SR-71, сможет конкурировать со спутниками, так как у них есть существенный недостаток: противники могут предсказать, когда спутники-шпионы пролетят над определенными районами, которые они хотели бы сохранить в тайне. Но вот предсказать, когда и где пролетит гиперзвуковой дрон, — вряд ли возможно. Более того, любое гиперзвуковое устройство радарам труднее обнаружить.

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Тем временем страны, которые бросают вызов Соединенным Штатам, значительно продвинулись в разработке собственных гиперзвуковых технологий. Так, Россия уже применяла гиперзвуковые крылатые ракеты в войне с Украиной, а Китай развернул гиперзвуковые крылатые ракеты, предназначенные для авианосных группировок США в потенциальной битве за Тайвань.

Ранее мы писали о том, что БПЛА Altius-700M удачно атаковал ЗРК SA-17. Дрон производства компании Anduril смог поразить бронированную цель, взорвав ее.

Также сообщали о том, что дрон ПВО TRX SHORAD инженеры оснастили ракетами и пулеметом. Беспилотник получил 2 ракетные установки Stinger и пулемет калибра 30 мм для борьбы с БПЛА.