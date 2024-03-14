Защита от БПЛА: представлен самоходный дрон ПВО TRX SHORAD с ракетами и пулеметом

Полностью беспилотная машина оснащена двумя ракетными установками Stinger и пулеметом калибра 30 мм. Ее назначение — поиск и уничтожение дронов.

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Американская компания General Dynamics разработала роботизированную систему ПВО TRX SHORAD, вооруженную ракетами и 30-мм пушкой. Об этом сообщает сайт Army Recognition.

Компания General Dynamics объявила о создании автоматического средства ПВО с интегрированной системой автономного управления TRX. Разработка демонстрирует значительный скачок в развитии противовоздушной обороны и предлагает двойной подход к эффективной нейтрализации угроз беспилотников.

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Не ракеты и радары, а ПО: военные раскрыли, как можно улучшить защиту от дронов

Система TRX SHORAD — мощный центр защиты, оснащенный станцией вооружения с дистанционным управлением. На этой станции размещена одна 30-мм автоматическая пушка и две ракетницы по четыре ракеты в каждой, готовых к стрельбе боеприпасами "земля-воздух" Stinger. Ракета с тепловым наведением с плеча, известная своей эффективностью против низковысотных воздушных целей, реализует свои возможности теплового наведения для отслеживания и нейтрализации угроз на основе тепловых сигнатур от авиационных двигателей.

Дополняя возможности Stinger, 30-миллиметровая пушка обеспечивает высокую скорострельность, что делает ее важным активом для борьбы с воздушными и наземными целями, включая маловысотные, тихоходные самолеты, вертолеты и БПЛА. Интеграция этих двух мощных систем обеспечивает комплексный потенциал противовоздушной обороны, обеспечивая надежную защиту наземных сил от различных воздушных угроз.

Расширенные возможности TRX SHORAD кроются в интеграции робота TRX в беспилотное наземное транспортное средство, которое обеспечивает универсальность применения средств ПВО и разведку на поле боя. Оснащенный сложными датчиками и технологиями наблюдения на основе искусственного интеллекта, робот TRX служит "глазами и ушами" системы SHORAD, предлагая эффективное и интеллектуальное противодействие угрозам.

Боевая машина построена на универсальном гусеничном шасси, которое весит 10 000 кг и выдерживает груз 450 кг. Его плоская палуба предназначена для размещения различных пакетов оборудования для миссии, что делает его адаптированным ко многим операционным потребностям. Гидридная подвижная часть включает дизельный двигатель, батареи, электродвигатели и гарантирует TRX исключительную мобильность и достаточную мощность как для собственных систем, так и для питания полезной нагрузки.

Представление TRX SHORAD, оснащенного смесью 30-миллиметровой пушки и ракет Stinger, а также технического мастерства робота TRX является новым словом в технологиях ПВО. Универсальная система не только решает непосредственные вызовы, связанные с БПЛА, но и устанавливает новый стандарт для будущих решений противовоздушной обороны.

Напомним, в прошлом году в США компания Teleidscope протестировала систему обнаружения и идентификации дронов, которую должны внедрить в 2024 году в Вашингтоне. Новая система использует достижения в области машинного обучения и дополненной реальности на постах наблюдения, которые помогают операторам идентифицировать различные объекты в воздушном пространстве. Совместно с Минобороны инженеры компании испытывали свою систему 18 месяцев и после многочисленных успешных тестов военное ведомство страны заключило с разработчиками контракт.