Захист від БПЛА: представлений самохідний дрон ППО TRX SHORAD з ракетами та кулеметом

Повністю безпілотна машина оснащена двома ракетними установками Stinger та кулеметом калібру 30 мм. Її призначення — пошук та знищення дронів.

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Американська компанія General Dynamics розробила роботизовану систему ППО TRX SHORAD, озброєну ракетами та 30-мм гарматою. Про це повідомляє сайт Army Recognition.

Компанія General Dynamics оголосила про створення автоматичного засобу ППО з інтегрованою системою автономного управляння TRX. Розробка демонструє значний стрибок у розвитку протиповітряної оборони та пропонує подвійний підхід до ефективної нейтралізації загроз безпілотників.

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Система TRX SHORAD — потужний центр захисту, оснащений станцією озброєння з дистанційним керуванням. На цій станції розміщено одну 30-мм автоматичну гармату та дві ракетниці по чотири ракети в кожній, готових до стрільби боєприпасами "земля-повітря" Stinger. Ракета з тепловим наведенням з плеча, відома своєю ефективністю проти низьковисотних повітряних цілей, реалізує свої можливості теплового наведення для відстеження та нейтралізації загроз на основі теплових сигнатур від авіаційних двигунів.

Доповнюючи можливості Stinger, 30-міліметрова гармата забезпечує високу скорострільність, що робить її важливим активом для боротьби з повітряними та наземними цілями, включаючи маловисотні, тихохідні літаки, гелікоптери та БПЛА. Інтеграція цих двох потужних систем забезпечує комплексний потенціал протиповітряної оборони, забезпечуючи надійний захист наземних сил від різноманітних повітряних загроз.

Розширені можливості TRX SHORAD криються в інтеграції робота TRX у безпілотний наземний транспортний засіб, який забезпечує універсальність застосування засобів ППО та розвідку на полі бою. Оснащений складними датчиками та технологіями спостереження на основі штучного інтелекту, робот TRX служить "очима та вухами" системи SHORAD, пропонуючи ефективну та інтелектуальну протидію загрозам.

Бойова машина побудована на універсальному гусеничному шасі, яке важить 10 000 кг і витримує вантаж 450 кг. Його плоска палуба призначена для розміщення різноманітних пакетів обладнання для місії, що робить його адаптованим до багатьох операційних потреб. Гідридна рухома частина включає дизельний двигун, батареї, електродвигуни та гарантує TRX виняткову мобільність й достатню потужність як для власних систем, так і для живлення корисного навантаження.

Представлення TRX SHORAD, оснащеного сумішшю 30-міліметрової гармати та ракет Stinger, а також технічної майстерності робота TRX є новим словом у технологіях ППО. Універсальна система не тільки вирішує безпосередні виклики, пов’язані з БПЛА, але й встановлює новий стандарт для майбутніх рішень протиповітряної оборони.

Нагадаємо, минулого року у США компанія Teleidscope протестувала систему виявлення та ідентифікації дронів, яку мають впровадити у 2024 році у Вашингтоні. Нова система використовує досягнення у галузі машинного навчання та доповненої реальності на постах спостереження, які допомагають операторам ідентифікувати різні об'єкти в повітряному просторі. Спільно з Міноборони інженери компанії випробовували свою систему 18 місяців та після численних успішних тестів військове відомство країни уклало з розробниками контракт.