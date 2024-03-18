Розкрито подробиці про супер-секретний дрон Lockheed Martin SR-72 Darkstar (фото)

Новий БПЛА SR-72 Darkstar літатиме зі швидкістю 7350 км/год і битиме по цілях гіперзвуковими ракетами.

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SR-71 Blackbird вважається найшвидшим пілотованим літаком з будь-коли побудованих, проте скоро він позбудеться цього титулу, оскільки компанія Lockheed Corporation має намір випустити більш швидкий і безпілотний SR-72 Darkstar, пише Simple flying.

Незважаючи на те, що розробка SR-72 засекречена, деякі подробиці про неї все ж відомі. Програма, в рамках якої буде розроблятися безпілотник, працює з 2013 року. БПЛА позиціонується інженерами, як гіперзвуковий стратегічний розвідувальний дрон. Поточний статус: проектна пропозиція.

Видання повідомляє, що у 2018 році планували випустити прототип пристрою зі швидкістю 6 Махів (7350 км/год), здатний забезпечити розвідку, спостереження і навіть можливість наносити удари по цілях, на відміну від SR-71, який міг тільки вести розвідку. Льотні випробування планували на 2023 рік. Однак незрозуміло, чи піднімався цей літак у повітря, чи ні. ВПС США вже випробували бойові літаки наступних поколінь, які планується ввести в експлуатацію у 2030 році. Ці апарати є частиною програми NGAD, у рамках якої вироблятимуть літаки шостого покоління для заміни ударного F-22. Але не відомо, чи є SR-72 частиною цієї програми.

Подвоїти швидкість SR-71 — непросте завдання. У компанії Lockheed Martin заявили, що обіцяна швидкість у 6 Махів є оптимальним варіантом. Щодо озброєння розробники заявили, що БПЛА зможе запускати гіперзвукові ракети. Незрозуміло, якими додатковими можливостями повинен володіти літак для запуску гіперзвукової зброї, але точно відомо, що випробувальні ракети виробництва Boeing раніше запускалися бомбардувальниками B-52.

Літак SR-71 Blackbird Фото: Lockheed Martin

Дрон SR-72, як і його попередник-літак SR-71, зможе конкурувати із супутниками, оскільки в них є істотний недолік: противники можуть передбачити, коли супутники-шпигуни пролетять над певними районами, які вони хотіли б зберегти в таємниці. Але ось передбачити, коли і де пролетить гіперзвуковий дрон, — навряд чи можливо. Ба більше, будь-який гіперзвуковий пристрій радарам важче виявити.

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Тим часом країни, які кидають виклик Сполученим Штатам, значно просунулися в розробці власних гіперзвукових технологій. Так, Росія вже застосовувала гіперзвукові крилаті ракети у війні з Україною, а Китай розгорнув гіперзвукові крилаті ракети, призначені для авіаносних угруповань США в потенційній битві за Тайвань.

Раніше ми писали про те, що БПЛА Altius-700M вдало атакував ЗРК SA-17. Дрон виробництва компанії Anduril зміг вразити броньовану ціль, підірвавши її.

Також повідомляли про те, що дрон ППО TRX SHORAD інженери оснастили ракетами і кулеметом. Безпілотник отримав 2 ракетні установки Stinger і кулемет калібру 30 мм для боротьби з БПЛА.