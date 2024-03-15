Випробування було засекречено: дрон Altius-700M ефектно вразив ЗРК SA-17 (відео)

Боєприпас від Anduril, що баражує, легко впорався з броньованою ціллю, спричинивши незворотні руйнування.

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Ударний дрон від Anduril, здатний нести боєголовку вагою 15 кг, вразив кілька цілей під час військових випробувань у штаті Юта (США), передає видання Defense news.

Під час випробувань на полігоні Дагвей дрон Altius-700M запустили з наземної пускової установки по цілі, якою став макет зенітно-ракетного комплексу SA-1. У підсумку ЗРК загорівся і був повністю виведений з ладу.

Ці тести пройшли ще у вересні минулого року, але не розголошувалися. Ці випробування стали першим випадком, коли інженери Anduril випробували бойову боєголовку на БПЛА Altius-700M, який може летіти 75 хвилин на дальність 160 км. Компанія заявила, що всі цілі під час випробувань були досягнуті і що система була точною та ефективною, вразивши всі цілі.

Дрон Altius-700M Фото: Anduril Industries

Новий безпілотник військові можуть застосувати в якості баражуючого боєприпасу, руйнівна сила якого оптимізується за рахунок дальності та витривалості. Дрони Altius-600 і 700 використовують спільне програмне забезпечення, а також систему з відкритою архітектурою, яка дає змогу інтегрувати різні корисні навантаження і пакети програмного забезпечення для місій. Спрощена концепція операцій і ступінь автономності дронів дають змогу одному оператору керувати кількома БПЛА одночасно, водночас кожному з них за необхідності доручається окреме завдання залежно від його індивідуального корисного навантаження, пише TWZ.

Контроль одного оператора над кількома дронами досягається завдяки програмному забезпеченню Anduril Lattice, яке забезпечує автономне виконання місії, гарантуючи водночас, що оператор зберігає контроль над ключовими рішеннями, включно з завданням ударів після по ідентифікованій цілі. Після того, як дрон отримав команду атакувати, управління ним переходить до бортового програмного забезпечення.

Раніше ми повідомляли про те, що в США розробляють АІ-систему, яка будь-який дрон для військових зробить автономним. Агентство перспективних дослідницьких проєктів МО США активно розвиває АІ-додатки для найрізноманітніших роботів і систем.