У США розробляють ШІ-систему, яка будь-який дрон для військових зробить автономним

Агентство перспективних дослідницьких проєктів МО США активно розвиває ШІ-додатки для найрізноманітніших роботів і систем.

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Агентство перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) просить Конгрес збільшити витрати на кілька ключових проектів у сфері ШІ, пише Defense one.

Найважливіша програма штучного інтелекту, яку DARPA планує фінансувати у 2025 фінансовому році, — це Rapid Experimental Missionized Autonomy (REMA), що спрямована на оснащення комерційних і військових дронів підсистемою, яка забезпечує автономну роботу. З її допомогою будь-які дистанційно пілотовані дрони зможуть виконувати низку завдань самостійно. DARPA запитує 13,8 млн доларів на програму цього року, щоб продовжити розробку програмного забезпечення, інтеграцію з іншими виконавцями, тестування, удосконалення та повторне тестування рішення REMA.

Також фінансування потребує й інша програма — Autonomy Standards and Ideals with Military Operational Values (ASIMOV). Її завдання полягає в перевірці, наскільки автономна зброя Міністерства оборони відповідає принципам безпеки та етики міністерства. Цього року на розвиток ASIMOV запитують 22 млн доларів, які підуть на тестування програмного забезпечення автономної зброї в складних сценаріях, що вимагають ухвалення етичних рішень.

Розробники всіх ШІ-програм намагаються розв'язати проблему взаємодії людини і машини. Наприклад, у рамках нової програми Access in AI and Human-Machine Symbiosis буде створено чат-ботів, здатних до реалістичного і позитивного діалогу, допомоги в оформленні документів, написанні рапортів тощо. DAPRA просить за це 13 млн доларів.

Також у DAPRA планують вивчати великі мовні моделі, подібні до ChatGPT, щоб краще зрозуміти, наскільки добре вони здатні до абстрактних міркувань, та ініціювати розробку методів, які б забезпечували прозоре і логічне спілкування між людьми і моделями ШІ. Ці дослідження оцінені в 9,5 млн доларів.

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DARPA також запитує майже 41 млн доларів на програму під назвою Air Intelligence Reinforcements (AIR), яка автоматизує завдання тактичного управління літаками за допомогою ШІ-інструментів. А безпілотникам AIR дасть змогу виконувати місії під мінімальним контролем людини.

Раніше ми писали про те, що перший турецький автономний підводний дрон-розвідник Deringöz пройшов випробування. Deringöz можна застосувати для розвідки і спостереження, виявлення мін, перевірки трубопроводів, захисту портів і баз військово-морського флоту.