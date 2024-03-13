Перший турецький автономний підводний дрон-розвідник Deringöz пройшов випробування (відео)

Deringöz можна застосувати для розвідки і спостереження, виявлення мін, перевірки трубопроводів, захисту портів і баз військово-морського флоту.

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Турецька компанія Aselsan 11 березня 2024 року оголосила про успішне завершення перших підводних випробувань безпілотного апарата Deringöz (що означає "Глибоке око"), пише Naval News.

Автономний підводний апарат Deringöz може використовуватися для різних місій, — як цивільних, так і військових. Наприклад, його можна застосувати для підводних досліджень, розвідки і спостереження, виявлення мін, перевірки трубопроводів, а також для захисту портів і баз військово-морського флоту. Дрон вирізняє високий ступінь маневреності, високоточні навігаційні можливості, а також технології оптичної та гідролокаційної візуалізації.

Aselsan вперше продемонструвала підводний дрон Deringöz на виставці IDEF 2023 у липні 2023 року, і представники компанії повідомили тоді Naval News, що планують провести перші ходові випробування наступного року. Вісім місяців потому, у березні цього року, Aselsan дотримала обіцянки і провела тести.

Очікується, що автономний підводний човен відіграватиме вирішальну роль у підводних операціях військово-морських сил Туреччини. Дрон здатний працювати на глибині 600 метрів, він має модульну системну архітектуру, можливість бездротового зв'язку. Також апарат має конфігурації корисного навантаження, які можуть бути збільшені відповідно до потреб. Максимальна швидкість безпілотника досягає 5,5 вузлів (10,1 км/год, — ред.), швидкість сканування — 3 вузли (5,5 км/год, — ред.).

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Раніше ми писали про те, що ВМС Франції замовило великий підводний безпілотник OUDD. Безпілотний апарат призначений для дослідження нових технологій підводних дронів і безпечного управління ними. Пізніше такі дрони зможуть ставити або знешкоджувати міни і нести торпеди.

Також інформували про те, що в США протестували підводний дрон Remus. Запуск був проведений у рамках операції Yellow Moray, що має на меті перевірку безпілотних апаратів ВМС для підводного патрулювання і розвідувальних місій.