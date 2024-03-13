Первый турецкий автономный подводный дрон-разведчик Deringöz прошел испытания (видео)

Deringöz можно применить для разведки и наблюдения, обнаружения мин, проверки трубопроводов, защиты портов и баз военно-морского флота.

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Турецкая компания Aselsan 11 марта 2024 года объявила об успешном завершении первых подводных испытаний беспилотного аппарата Deringöz (что означает "Глубокий глаз"), пишет Naval News.

Автономный подводный аппарат Deringöz может использоваться для разных миссий, — как гражданских, так и военных. Например, его можно применить для подводных исследований, разведки и наблюдения, обнаружения мин, проверки трубопроводов, а также для защиты портов и баз военно-морского флота. Дрон отличает высокая степень маневренности, высокоточные навигационные возможности, а также технологии оптической и гидролокационной визуализации.

Aselsan впервые продемонстрировала подводный дрон Deringöz на выставке IDEF 2023 в июле 2023 года, и представители компании сообщили тогда Naval News, что планируют провести первые ходовые испытания в следующем году. Восемь месяцев спустя, в марте этого года, Aselsan сдержала обещание и провела тесты.

Ожидается, что автономная подлодка будет играть решающую роль в подводных операциях военно-морских сил Турции. Дрон способен работать на глубине 600 метров, он обладает модульной системной архитектурой, возможностью беспроводной связи. Также аппарат имеет конфигурации полезной нагрузки, которые могут быть увеличены в соответствии с потребностями. Максимальная скорость беспилотника достигает 5,5 узлов (10,1 км/ч, — ред.), скорость сканирования — 3 узла (5,5 км/ч, — ред.).

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Ранее мы писали о том, что ВМС Франции заказало большой подводный беспилотник OUDD. Беспилотный аппарат предназначен для исследования новых технологий подводных дронов и безопасного управления ими. Позже такие дроны смогут ставить или обезвреживать мины и нести торпеды.

Также информировали о том, что в США протестировали подводный дрон Remus. Запуск был произведен в рамках операции Yellow Moray, имеющей целью проверку беспилотных аппаратов ВМС для подводного патрулирования и разведывательных миссий.