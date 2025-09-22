У США розробляють безпілотний винищувач-невидимку Vectis: де і як застосовуватимуть

Компанія Skunk Works зі США (проєкт Lockheed Martin) створила автономний безпілотний стелс-винищувач, який зможе працювати в парі з новітніми літаками.

Related video

Машина перебуває на пізній стадії розробки, хоча інженери ще не проводили польотні випробування. Подробиці компанія Lockheed Martin повідомила в офіційному пресрелізі.

Vectis — це багатоцільова платформа, здатна виконувати широкий спектр завдань, зокрема нанесення високоточних ударів, ведення розвідки, радіоелектронна боротьба, протиповітряна оборона. Завдяки автономним системам безпілотник може діяти не тільки поодинці, а й у складі команди з пілотом-людиною або іншими платформами.

Дрон покликаний взаємодіяти з пілотованими винищувачами 5-го покоління і новішими, такими як F-35. Дальність польоту дасть змогу армії США застосовувати їх в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі та Америці.

БПЛА Vectis отримав відкриту архітектуру і загальні системи управління, що спрощує модернізацію. Як припускає видання New Atlas, завдяки цьому Lockheed Martin зможе продавати апарат за кордоном, а не тільки армії США, крім того, він, як стверджується, вирізняється доступною конструкцією завдяки передовим технологіям виробництва і цифрового проектування.

"Vectis — це вершина нашого досвіду в галузі інтеграції складних систем, розробки перспективних винищувачів і забезпечення автономності", — заявив О. Джей Санчес, віцепрезидент і генеральний директор Lockheed Martin Skunk Works. "Ми не просто створюємо нову платформу — ми створюємо нову парадигму для військово-повітряних сил, засновану на високопродуктивній, настроюваній і доступній платформі для гнучких безпілотних літальних апаратів".

Названий на честь жарту з коміксу "L'il Abner", завод Skunk Works відомий тим, що регулярно представляє надсекретні військові літаки. Офіційно відомий як Lockheed Martin Advanced Development Programs (ADP), Skunk Works причетний до створення P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, A-12 Oxcart, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk і X-59 QueSST, а також багатьох експериментальних літаків.

Раніше писали, що Lockheed Martin створює винищувач покоління 5+ на базі F-35. Новий літак може отримати до 80% функціоналу F-47.

Skunk Works і FalconWorks BAE Systems у США створюють модульні безпілотники для радіоелектронної боротьби. Винищувачі зможуть запускати їх для придушення противника або захисту від радіоелектронних загроз.