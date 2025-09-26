Для ударів в глибокому тилу: у мережі показали дрон-"невидимку" CA-1 Europa (фото)

Європейська компанія Helsing, що спеціалізується на штучному інтелекті (ШІ), представила свій безпілотний стелс-бомбардувальник CA-1 Europa, здатний працювати у рою.

Дрон CA-1 Europa призначений для ураження цілей в глибокому тилу противника на низьких висотах. Перший політ системи заплановано на 2027 рік, пише портал Hartpunkt.

Повідомляється, що CA-1 Europa розроблений як відкрита місійна система та має модульну апаратну структуру. Передова операційна система БПЛА дозволяє гнучко інтегрувати датчики, системи самозахисту, зброї та інше програмне забезпечення.

БПЛА CA-1 Europa Фото: hartpunkt

Безпілотник CA-1 Europa має елементи стелс-дизайну, такі як внутрішні відсіки для зброї та висувне шасі. Керується платформа автоматизованою системою Centaur від компанії Helsing, що базується на ШІ.

За даними видання, Helsing поставила собі за мету створити безпілотний бойовий літак, який можна використовувати разом з пілотованими системами або самостійно. Серед потенційних застосувань апарата — розвідувальні місії, місії радіоелектронної боротьби та ударні місії "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Наразі компанія не розкриває багато подробиць щодо технічних можливостей нового БПЛА, однак деякі характеристики на сайті Helsing оприлюднені на сайті Helsing:

довжина — 11 м;

максимальна злітна вага — 4 т;

розмах крил — 10 м;

швидкість — висока дозвукова.

Дальність БПЛА не розголошується, але експерти оцінюють її приблизно в 1000 км. Така оцінка базується на конструктивних особливостях платформи, а також на можливостях роботи на малій та повернення.

БПЛА CA-1 Europa Фото: Helsing

Нагадаємо, американська компанія Skunk Works створила автономний безпілотний стелс-винищувач, який зможе працювати в парі з новітніми літаками.

Фокус також повідомляв, що народно-визвольна армія Китай представила бойовий безпілотник, створений на основі радянського винищувача J-6.