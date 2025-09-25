Німеччина випробувала нові дрони з підтримкою 5G: як їх будуть використовувати

Служби екстреного реагування в Німеччині тестують у рамках проєкту ADELE безпілотники, призначені для трансляції відео з місця події до прибуття бригад на місце.

У надзвичайних ситуаціях, таких як лісові пожежі чи віддалені аварії, служби порятунку часто не мають важливої інформації в перші хвилини. Проєкт ADELE має розв’язати цю проблему за допомогою 5G дронів, пише DroneLife

Повідомляється, що компанія DLR розробила рятувальний дрон з датчиками камер високої роздільної здатності та оптимізованими траєкторіями польоту. Платформа DroNet Hub від Vodafone надає владі дані про землю та дорожній рух, допомагаючи їм ефективніше затверджувати безпечні маршрути польотів.

Своєю чергою компанія Frequentis інтегрувала свої системи центру управління LifeX та ASGARD з автоматизованими системами запуску дронів. Коли екстрений виклик ініціює запуск дрона, літальний апарат вилітає за межі прямої видимості та транслює відео безпосередньо через мережу 5G.

"Ми негайно передаємо відео та дані датчиків до нашого центру управління LifeX або ASGARD та рятувальникам, що наближаються. Це гарантує, що всі, хто бере участь в операції, мають однакову, послідовну інформацію про місце події негайно та в будь-який час, незалежно від місцезнаходження", — зазначив віцепрезидент Frequentis Гюнтер Граф.

За даними видання, згадана система скорочує середній час реагування на надзвичайні ситуації з більш ніж дев'яти хвилин до приблизно двох. Керівники проекту наголошують, що цей додатковий час може врятувати комусь життя.

"Коли на кону життя людей, кожна секунда має значення. Тепер ми надаємо екстреним службам цифровий інструмент, який дозволяє їм діяти швидше та безпечніше в надзвичайних ситуаціях", — сказав директор з інновацій Vodafone Germany Міхаель Райнарц.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала підводні дрони Deep Tracker, які будуть допомагати рятувальникам під час аварійно-рятувальних та пошукових робіт, а також в ході розмінування під водою.

Фокус також повідомляв, що дослідники з Університету Міннесоти в США розробили повітряних роботів зі ШІ, запрограмованих на розпізнавання, відстежування та картографування клубів диму в режимі реального часу. Це потрібно для покращення реагування на лісові пожежі.