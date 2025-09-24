Захистить дрони від "дружнього вогню": як працює нова система UA DroneID (фото)

Організація «Аеророзвідка» та компанія Cossack Labs представили систему UA DroneID, яка дозволяє чітко визначати «свій-чужий», зменшуючи ризик збивання власних безпілотників.

Система UA DroneID була продемонстрована на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025. Про це повідомляє портал DOU.

За даними "Аеророзвідки", впровадження UA DroneID дозволило зменшити випадки friendly fire на 90%. Технологія показує позиції власних бортів у бойових ІТ-системах, зокрема на платформі DELTA, передає телеметрію та дані місії в реальному часі, а також верифікує результати бойового застосування.

Презентація UA DroneID на Defense Tech Valley 2025 Фото: dou.ua

Як зазначають в організації, до цього координація між підрозділами часто відбувалася через чати. Через відсутність захищеної ідентифікації до 50% дронів збивались "дружнім вогнем" за допомогою РЕБ, ППО та БПЛА-перехоплювачів.

Наразі система інтегрована з розвідувальними дронами, ударними БПЛА, дронами-перехоплювачами, а також з наземними та морськими безпілотниками. Рішення вже використовують понад 15 компаній, ще десятки очікують підключення.

За архітектуру протоколу, криптографію та захист телеметрії UA DroneID відповідає Cossack Labs. Мінцифри допомагає виробникам інтегрувати рішення, а Міноборони координує увесь процес і визначає вимоги до системи.

"UA Drone ID уже протестували в бойових умовах з ударними дронами. Вона точно підвищує ефективність і безпечність місій та дає краще розуміння ситуації на полі бою під час виконання завдань", — зазначав раніше глава Мінцифри Михайло Федоров.

