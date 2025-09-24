ЗСУ уразили російські ЗРК "Тор-2" вартістю $50 млн, використавши інноваційне рішення (відео)

Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) знищили два зенітно-ракетних комплекси (ЗРК) «Тор-М2» Збройних сил Російської Федерації.

Кадри роботи пілотів 412-го полку Nemesis СБС були опубліковані у Telegram-каналі підрозділу.

Ураження ЗРК "Тор-2" ЗС РФ

"Оператори 412 полку здійснили черговий ППОцид противника, використавши інноваційне рішення, деталі роботи якого не розголошуються", — зазначили у СБС.

Повідомляється, що в результаті ударів один російський ЗРК "Тор-М2" був знищений, а інший зазнав суттєвих пошкоджень. Сумарна вартість двох таких комплексів становить близько 50 млн доларів.

Що відомо про ЗРК "Тор-М2"

"Тор-М2" являє собою зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії, призначений для роботи у складі ешелонованої протиповітряної оборони (ППО). Радіус перехоплення повітряних цілей становить до 15 км.

Система "Тор-М2" застосовується для захисту російських військ та об’єктів від українських літаків, ракет, безпілотників, а також для захисту систем ППО середнього та великого радіусу дії С-300 та С-400.

Нагадаємо, спецпризначенці ГУР уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

Фокус також повідомляв, що бійці ОЗСП Lasar’s group НГУ підірвали російський ЗРК С-300В за допомогою безпілотника.