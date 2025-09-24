ВСУ поразили российские ЗРК "Тор-2" стоимостью $50 млн, применив инновационное решение (видео)

Операторы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) уничтожили два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Тор-М2" Вооруженных сил Российской Федерации.

Кадры работы пилотов 412-го полка Nemesis СБС были опубликованы в Telegram-канале подразделения.

Поражение ЗРК "Тор-2" ВС РФ

"Операторы 412 полка осуществили очередной ППОцид противника, использовав инновационное решение, детали работы которого не разглашаются", — отметили в СБС.

Сообщается, что в результате ударов один российский ЗРК "Тор-М2" был уничтожен, а другой получил существенные повреждения. Суммарная стоимость двух таких комплексов составляет около 50 млн долларов.

Что известно о ЗРК "Тор-М2"

"Тор-М2" представляет собой зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, предназначенный для работы в составе эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО). Радиус перехвата воздушных целей составляет до 15 км.

Система "Тор-М2" применяется для защиты российских войск и объектов от украинских самолетов, ракет, беспилотников, а также для защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400.

Напомним, спецназовцы ГУР поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

Фокус также сообщал, что бойцы ОЗСП Lasar's group НГУ взорвали российский ЗРК С-300В с помощью беспилотника.