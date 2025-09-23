Дрон під повним контролем ШІ: у США випробують незвичайний безпілотник Beacon

Американська компанія Northrop Grumman випробує безпілотний літальний апарат Beacon, який може повністю керуватися штучним інтелектом (ШІ).

Дрон Beacon був задуманий як випробувальна платформа для рішень на основі ШІ, розроблених іншими компаніями. Про це пише портал Janes.

Компанії використовуватимуть Beacon для відпрацювання автономного програмного забезпечення в умовах реальних польотів. До першої групи компаній-учасниць належать Applied Intuition, Autonodyne, Merlin Labs, Red 6, Shield AI та SoarTech.

З метою безпеки політ Beacon буде контролювати пілот. За потреби він зможе перемикнути режим з повністю автономного на пілотований. В першому випадку безпілотником керуватиме комп’ютер, а в другому управління візьме на себе екіпаж.

Що відомо про платформу Beacon

Northrop Grumman вперше представила свій проєкт Beacon у червні 2025 року. Компанія позиціонувала дрон як "екосистему випробувального стенду, розроблену для швидкого впровадження нових можливостей автономних місій".

Важливо

Повідомлялося, що Beacon створений на базі літака Scaled Composites Model 437 Vanguard, переобладнаного для автономного польоту. БПЛА поєднує програмне забезпечення для рішень сторонніх виробників із програмним забезпеченням для польотів Northrop Grumman.

"Це дозволяє нам впроваджувати інновації разом з одними з найкращих компаній у галузі у сфері штучного інтелекту та автономії", — наголосив Ден Саллюс, директор відділу Northrop Grumman, що займається розширеною автономією.

Нагадаємо, в Україні розробили програму Clarity, яка самостійно знаходить техніку й ознаки присутності ворога на фото та відео з безпілотників, використовуючи ШІ.

Фокус також повідомляв, що Китай заявив про успішні випробування першої радіолокаційної системи на базі штучного інтелекту для військових літаків.