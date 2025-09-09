Дрон автоматично знайде ЗС РФ: як працює український ШІ-інструмент Clarity (відео)

В Україні розробили програму Clarity, яка самостійно знаходить техніку й ознаки присутності ворога на фото та відео з безпілотників, використовуючи штучний інтелект (ШІ).

Clarity працює на звичайному ноутбуці та заощаджує до 90% часу аналітиків, позбавляючи їх необхідності годинами досліджувати розвіддані з дронів вручну, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Система виявляє ворожу техніку на фото і відео за лічені секунди, автоматично прив'язує знімки до координат, а також дешифрує фото прямо під час польоту.

За словами міністра, наразі Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", "Nemesis", "Рубіж", 40 ОБрБО та інших. Програму постійно покращують, враховуючи відгуки військових.

"За рахунок прив'язки фото до карти, ми можемо визначити максимально точне розташування ворога", — наголосив дешифрувальник 429 ОП БпС "Ахіллес" з позивним "Ві".

Повідомляється, що розробники Clarity виграли в змаганні pre-seed стартапів на Happy New Fear Hackathon від Brave1. Грант від оборонного кластера допоміг компанії створити вдосконалену версію програми Clarity Pro.

Серед заявлених можливостей Clarity Pro:

дешифрування фото і відео;

прив’язка фото до координат на мапі;

автоматичне формування та розшифрування ортофотопланів.

"Штучний інтелект воюватиме на боці України", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, українська компанія VARTA протестувала систему DOZOR AI, здатну знаходити ворожі безпілотники, використовуючи штучний інтелект та машинний зір.

Фокус також повідомляв, що Китай заявив про успішні випробування радіолокаційної системи на базі штучного інтелекту для військових літаків.