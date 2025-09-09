Дрон автоматически найдет ВС РФ: как работает украинский ИИ-инструмент Clarity (видео)
В Украине разработали программу Clarity, которая самостоятельно находит технику и признаки присутствия врага на фото и видео с беспилотников, используя искусственный интеллект (ИИ).
Clarity работает на обычном ноутбуке и экономит до 90% времени аналитиков, избавляя их от необходимости часами исследовать разведданные с дронов вручную, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Система обнаруживает вражескую технику на фото и видео за считанные секунды, автоматически привязывает снимки к координатам, а также дешифрует фото прямо во время полета.
По словам министра, сейчас Clarity уже используют более 250 пилотов, аналитиков и разведчиков из подразделений "Ахиллес", "Nemesis", "Рубеж", 40 ОБрБО и других. Программу постоянно улучшают, учитывая отзывы военных.
"За счет привязки фото к карте, мы можем определить максимально точное расположение врага", — отметил дешифровщик 429 ОП БпС "Ахиллес" с позывным "Ви".
Сообщается, что разработчики Clarity выиграли в соревновании pre-seed стартапов на Happy New Fear Hackathon от Brave1. Грант от оборонного кластера помог компании создать усовершенствованную версию приложения Clarity Pro.
Среди заявленных возможностей Clarity Pro:
- дешифровка фото и видео;
- привязка фото к координатам на карте;
- автоматическое формирование и расшифровка ортофотопланов.
"Искусственный интеллект будет воевать на стороне Украины", — подчеркнул Федоров.
