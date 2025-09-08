Невозможно заглушить: Китай создал первую в мире РЛС на базе искусственного интеллекта

Китай заявил об успешных испытаниях радиолокационной системы на базе искусственного интеллекта (ИИ) для военных самолетов.

В ходе испытаний первый в мире радар с ИИ продемонстрировал почти идеальные результаты отслеживания целей, несмотря на сложное и современное радиоэлектронное противодействие, сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP).

Во время полета неназванного самолета традиционные РЛС не смогли поддерживать постоянный контакт, теряя цель примерно в четверти случаев. В свою очередь система на основе искусственного интеллекта существенно повысила уровень обнаружения.

"Непрерывность отслеживания целей радаром улучшилась с первоначальных 70-80% до более 99%. На горизонте намечается парадигмальное изменение в философии проектирования радаров", — заявил ведущий автор проекта Чжан Цзе.

Как отмечают в издании, ограничения пространства, мощности и обработки данных в истребителях значительно затрудняли интеграцию ИИ на борту. Однако новое испытание свидетельствует о том, что эти барьеры теперь преодолены.

По словам разработчиков, новая интеллектуальная технология противодействия подавлению для воздушных радаров учитывает особенности среды. При обнаружении препятствий система мгновенно корректирует частоту, направление луча и форму волны, чтобы избежать подавления — подобно воде, обтекающей камень. Если враг меняет тактику, радар адаптируется за миллисекунды.

"Если этот радар на базе искусственного интеллекта будет работать в бою так, как описано, это может привести к электронному превосходству", — сказал изданию эксперт по аэрокосмической отрасли из Пекина на условиях анонимности.

Также сообщается, что эта технология имеет потенциал для трансформации гражданской жизни. К примеру, Китай строит "умные города", в которых электромагнитный спектр становится переполненным. Слишком много устройств вызывают помехи, из-за чего автономные транспортные средства и дроны могут выходить из строя. Новый радар может решить эту проблему.

Напомним, американская компания Raytheon разработала радар LTAMDS, предназначенный для борьбы с передовыми угрозами следующего поколения, включая гиперзвуковое оружие.