Неможливо заглушити: Китай створив першу у світі РЛС на базі штучного інтелекту

Китай заявив про успішні випробування радіолокаційної системи на базі штучного інтелекту (ШІ) для військових літаків.

Related video

В ході випробувань перший у світі радар зі ШІ продемонстрував майже ідеальні результати відстеження цілей, попри складну та сучасну радіоелектронну протидію, повідомляє китайська газета South China Morning Post (SCMP).

Під час польоту неназваного літака традиційні РЛС не змогли підтримувати постійний контакт, втрачаючи ціль приблизно у чверті випадків. Своєю чергою система на основі штучного інтелекту суттєво підвищила рівень виявлення.

"Безперервність відстеження цілей радаром покращилася з початкових 70-80% до понад 99%. На горизонті намічається парадигмальна зміна у філософії проектування радарів", – заявив провідний автор проєкту Чжан Цзе.

Як зазначають у виданні, обмеження простору, потужності та обробки даних у винищувачах значно ускладнювали інтеграцію ШІ на борту. Однак нове випробування свідчить про те, що ці бар'єри тепер подолано.

Важливо

Літаки стануть "невидимими": китайські вчені придумали новий радарний трюк

За словами розробників, нова інтелектуальна технологія протидії заглушенню для повітряних радарів враховує особливості середовища. При виявленні перешкод система миттєво коригує частоту, напрямок променя та форму хвилі, щоб уникнути придушення – подібно до води, що обтікає камінь. Якщо ворог змінює тактику, радар адаптується за мілісекунди.

"Якщо цей радар на базі штучного інтелекту буде працювати в бою так, як описано, це може призвести до електронної переваги", — сказав виданню експерт з аерокосмічної галузі з Пекіна на умовах анонімності.

Також повідомляється, що ця технологія має потенціал для трансформації цивільного життя. До прикладу, Китай будує "розумні міста", в яких електромагнітний спектр стає переповненим. Занадто багато пристроїв спричиняють перешкоди, через що автономні транспортні засоби та дрони можуть виходити з ладу. Новий радар може розв’язати цю проблему.

Нагадаємо, американська компанія Raytheon розробила радар LTAMDS, призначений для боротьби з передовими загрозами наступного покоління, включаючи гіперзвукову зброю.