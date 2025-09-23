Дрон под полным контролем ИИ: в США испытают необычный беспилотник Beacon

Американская компания Northrop Grumman испытает беспилотный летательный аппарат Beacon, который может полностью управляться искусственным интеллектом (ИИ).

Дрон Beacon был задуман как испытательная платформа для решений на основе ИИ, разработанных другими компаниями. Об этом пишет портал Janes.

Компании будут использовать Beacon для отработки автономного программного обеспечения в условиях реальных полетов. К первой группе компаний-участниц относятся Applied Intuition, Autonodyne, Merlin Labs, Red 6, Shield AI и SoarTech.

В целях безопасности полет Beacon будет контролировать пилот. При необходимости он сможет переключить режим с полностью автономного на пилотируемый. В первом случае беспилотником будет управлять компьютер, а во втором управление возьмет на себя экипаж.

Что известно о платформе Beacon

Northrop Grumman впервые представила свой проект Beacon в июне 2025 года. Компания позиционировала дрон как "экосистему испытательного стенда, разработанную для быстрого внедрения новых возможностей автономных миссий".

Сообщалось, что Beacon создан на базе самолета Scaled Composites Model 437 Vanguard, переоборудованного для автономного полета. БПЛА сочетает программное обеспечение для решений сторонних производителей с программным обеспечением для полетов Northrop Grumman.

"Это позволяет нам внедрять инновации вместе с одними из лучших компаний в отрасли в сфере искусственного интеллекта и автономии", — отметил Дэн Саллюс, директор отдела Northrop Grumman, занимающегося расширенной автономией.

Напомним, в Украине разработали программу Clarity, которая самостоятельно находит технику и признаки присутствия врага на фото и видео с беспилотников, используя ИИ.

Фокус также сообщал, что Китай заявил об успешных испытаниях первой радиолокационной системы на базе искусственного интеллекта для военных самолетов.