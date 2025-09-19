США испытали в Украине искусственный интеллект Safe Pro: его встроили в дроны Black Widow

Американская компания Red Cat интегрировала в свои ударные дроны Black Widow искусственный интеллект от Safe Pro Group Inc. Систему ИИ натренировали, используя данные из Украины.

Технология анализа изображений Safe Pro на базе ИИ позволяет дронам Black Widow обнаруживать более 150 типов взрывоопасных предметов, включая наземные мины, противопехотные мины, кассетные боеприпасы и неразорвавшиеся боеприпасы в режиме реального времени, сообщает Red Cat.

Как объясняют в компании, система обнаружения объектов угроз (SPOTD) от Safe Pro обрабатывает видео в формате 4k на борту Black Widow и передает данные на военные платформы, такие как Tactical Assault Kit (ATAK) армии США.

Кроме того, дроны получили модуль SPOTD Navigation, Observation and Detection Engine (NODE). Он является навигационным и картографическим ядром, позволяющим создавать интерактивные 2D и 3D карты с расположением угроз.

В Red Cat утверждают, что технология SPOTD использует один из крупнейших в мире наборов данных о минах и невзорвавшихся боеприпасах. Речь идет об изображениях высокого качества и геопространственных данных с GPS-метками, собранных с помощью дронов в Украине. Всего было проанализировано более 1,88 миллиона снимков и выявлено более 34 200 угроз на площади 8 119 гектаров.

"Как показали события в Украине, поле боя стремительно меняется, что создает критическую потребность в обеспечении военных доступом к улучшенной ситуационной осведомленности в режиме реального времени. Используя возможности дрона Black Widow в сочетании с проверенной в боях технологией обнаружения угроз Safe Pro, мы создали платформу, способную уникально удовлетворить потребности армии США в оперативной разведке на поле боя", — сказал гендиректор Safe Pro Group Inc. Дэн Эрдберг.

Напомним, до конца 2025 года американо-немецкий стартап Auterion передаст Украине 33 000 своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом.

Фокус также сообщал, что украинский стартап Swarmer, который разрабатывает решения на основе ИИ для автономности дронов, привлек 15 млн долларов от американских инвесторов.