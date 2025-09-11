Искали почти год: ИИ обнаружил на снимках с БПЛА мужчину, давно пропавшего в горах (фото)

Альпийская спасательная команда нашла тело врача, пропавшего без вести в сентябре 2024 года, проанализировав кадры, сделанных беспилотниками, с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Related video

Национальный альпийский и спелеологический спасательный корпус (CNSAS) использовал ИИ, чтобы идентифицировать мужчину, который потерялся в горной местности площадью 183 гектара, проанализировав 2600 кадров, сделанных дронами примерно с расстояния 50 метров. Об этом пишет WIRED.

Сообщается, что поисковая операция длилась менее трех дней. Тело 64-летнего лигурийского врача Николы Ивальдо было найдено спустя более десяти месяцев после его исчезновения, поскольку ИИ заметил его шлем.

"Именно программное обеспечение искусственного интеллекта определило некоторые пиксели другого цвета на снимках", — рассказал пилот дрона Саверио Изола.

Дрон CNSAS Фото: Wired

Изображения были собраны двумя дронами всего за пять часов. В тот же день спасатели проанализировали их с помощью программного обеспечения с ИИ. К вечеру они уже определили ряд "подозрительных мест" для проверки.

Важно

Люди веками ошибались: дрон DJI Matrice разоблачил неожиданный секрет об оленях (видео)

"Мы проснулись в 4 утра, чтобы добраться до очень удаленной точки с хорошим видом на канал, где были обнаружены красные пиксели, и мы использовали дрон, чтобы проверить, действительно ли это шлем", — вспоминает Изола.

Прибыв на точку, спасатели сделали все необходимые фотографии и измерения, отправив информацию в координационный центр спасательных работ, который смог отправить вертолет пожарной бригады для эвакуации и судебно-полицейских операций.

Напомним, украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный разведывательный беспилотник MINI SHARK, который получил удвоенную дальность и почти вдвое большее время полета.

Фокус также сообщал, что швейцарская компания Flybotix разработала флагманский дрон ASIO X, который позволяет проводить разведку труднодоступных мест, не подвергая людей опасности.