Шукали майже рік: ШІ виявив на знімках з БПЛА чоловіка, давно зниклого в горах (фото)

Альпійська рятувальна команда знайшла тіло лікаря, зниклого безвісти у вересні 2024 року, проаналізувавши кадри, зроблених безпілотниками, за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Національний альпійський та спелеологічний рятувальний корпус (CNSAS) використав ШІ, щоб ідентифікувати чоловіка, який загубився в гірській місцевості площею 183 гектари, проаналізувавши 2600 кадрів, зроблених дронами приблизно з відстані 50 метрів. Про це пише WIRED.

Повідомляється, що пошукова операція тривала менше трьох днів. Тіло 64-річного лігурійського лікаря Ніколи Івальдо було знайдено через понад десять місяців після його зникнення, оскільки ШІ помітив його шолом.

"Саме програмне забезпечення штучного інтелекту визначило деякі пікселі іншого кольору на знімках", — розповів пілот дрона Саверіо Ізола.

Дрон CNSAS Фото: Wired

Зображення були зібрані двома дронами всього за п’ять годин. Того ж дня рятувальники проаналізували їх за допомогою програмного забезпечення зі ШІ. До вечора вони вже визначили низку "підозрілих місць" для перевірки.

"Ми прокинулися о 4 ранку, щоб дістатися дуже віддаленої точки з гарним видом на канал, де були виявлені червоні пікселі, і ми використали дрон, щоб перевірити, чи це справді шолом", — згадує Ізола.

Прибувши на точку, рятувальники зробили всі необхідні фотографії та вимірювання, надіславши інформацію до координаційного центру рятувальних робіт, який зміг відправити гелікоптер пожежної бригади для евакуації та судово-поліційних операцій.

