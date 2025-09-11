Майбутня заміна "Мавіків": в Україні показали покращений дрон MINI SHARK (відео)

Українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований розвідувальний безпілотник MINI SHARK 2025.

Related video

Дрон MINI SHARK отримав значні покращення для тактичної розвідки, зокрема подвоєння дальності та майже вдвічі більший час перебування у повітрі. Про це розповів заступник директора Ukrspecsystems Андрій Римарук порталу "Мілітарний".

Презентація БПЛА MINI SHARK 2025

За його словами, версія MINI SHARK 2025 здатна перебувати у повітрі 3 години 45 хвилин, а її радіус роботи зріс з 35 до 60 кілометрів. Таким чином компактний БПЛА вже заходить у нішу більшої моделі SHARK-D.

Модернізований дрон також отримав нову камеру з можливістю огляду на 360°. Завдяки оптичному та цифровому зуму вона здатна відстежувати транспортні засоби на відстані 5 км та ідентифікувати їх на відстані 3-5 км.

Камера доступна в тепловізійному і денному варіантах. Також в планах гібридна версія з денним та нічним каналом, що дозволить працювати операторам у сутінках без необхідності посадок та заміни камери.

Важливо

У DJI з'явився неочікуваний суперник: "Мавіки" може потіснити виробник роботів-пилососів

Попри низку покращень MINI SHARK все ще залишається дуже простим у використанні. Для експлуатації потрібен екіпаж всього з двох людей, а запуск може виконуватись з руки. Завдяки малим розмірам та тихій роботі БПЛА залишається непомітним навіть на висоті 300-400 метрів.

Розробники позиціонують MINI SHARK як майбутню заміну дронів типу "Мавік". За оцінками Андрія Римарука, вітчизняні БПЛА можуть замінити популярні китайські коптери вже в середині 2026 року. Він наголосив, що MINI SHARK ще жодного разу не був збитий ворожими зенітними перехоплювачами.

"Ні для кого не секрет, що "Мавіків" на сьогоднішній день вже стає катастрофічно мало. Одна з основних задач цього літака — замінити "Мавік" на полі бою", — сказав аступник директора компанії.

Нагадаємо, американські законодавці мають намір заборонити продаж дронів DJI у США.

Фокус також повідомляв, що в Україні створили дешевший аналог китайського дрона DJI Matrice.