Більше ніяких "Мавіків": чому у США хочуть заборонити продаж дронів DJI

Американські законодавці мають намір заблокувати продаж дронів DJI, звинувачуючи компанію в низці порушень, включаючи використання примусової праці, отримання несправедливих субсидій та створення кіберзагрози.

Можлива відмова від дронів DJI також є частиною спроб відокремити економіку США від економіки Китаю. Американські виробники намагаються збільшити свою частку на ринку дронів, до 75% якого сьогодні контролює КНР, пише The New York Times.

Повідомляється, що митна служба США почала вилучати партії дронів DJI ще у жовтні, що уповільнило імпорт. Пізніше, у грудні, представниця Палати представників Нью-Йорка Еліз Стефанік внесла до законопроекту про оборону положення, яке заборонить продаж у США нових дронів від китайських компаній DJI та Autel Robotics.

Як зазначають журналісти, Продажі можуть продовжитися, якщо агентство національної безпеки визначить, що іноземні дрони "не становлять неприйнятного ризику для національної безпеки". Але в законопроекті не зазначено, яке агентство відповідає за проведення такої оцінки, і досі жодне публічно не взялося за це завдання.

Тим часом речник Еліз Стефанік заявив, що DJI становить "неприйнятні економічні ризики та ризики для національної безпеки", і що конгресвумен продовжуватиме співпрацювати з адміністрацією Трампа, "щоб забезпечити заборону китайських дронів в американському небі".

Своєю чергою Вік Мосс, голова спілки Advocacy Alliance яка представляє пілотів дронів, що виступають проти заборони DJI, зазначив, що у США зареєстровано 433 407 комерційних дронів, які виконують важливі задачі для бізнесу та різних установ.

До прикладу, будівельні компанії використовують дрони DJI для моніторингу будівництва хмарочосів та автоматичного подання звітів, гірничодобувні компанії використовують ці БПЛА для розрахунку видобутку шахт, землеміри створюють з їхньою допомогою детальні карти місцевості, а поліцейські використовують тепловізійні дрони для пошуку підозрюваних та загублених дітей.

"Відмовляючись від доступних, потужних іноземних дронів без життєздатних вітчизняних альтернатив, США змушують такі галузі, як сільське господарство, енергетика та громадська безпека, або працювати із застарілими технологіями, або зіткнутися зі стрімким зростанням витрат", – додав Раян Латуретт, пілот дрона з Мічигану.

