У DJI з'явився неочікуваний суперник: "Мавіки" може потіснити виробник роботів-пилососів

Китайська компанія Dreame Technology, найбільш відома своїми роботами-пилососами, входить в індустрію дронів.

Наразі Dreame пропонує щонайменше десять вакансій, пов'язаних з безпілотниками. Аналітики розцінюють таке активне залучення фахівців як крок до конкуренції з лідером ринку DJI, зазначає портал DroneXL.

Повідомляється, що нові співробітники будуть працювати або в штаб-квартирі Dreame в Сучжоу, провінція Цзянсу, або в Шеньчжені, провінція Гуандун. Шеньчжень вважається центром дронів у Китаї завдяки розгалуженій мережі поставок, яка підтримує DJI та інших виробників.

За даними журналістів, Dreame вже найняла людей, які раніше працювали в DJI та Meituan. Досвід компанії у сфері робототехніки та побутової електроніки також забезпечує їй технологічну основу для створення передових БПЛА.

Як зазначають у виданні, вихід Dreame на ринок китайських дронів підкреслює загострення конкуренції в індустрії. Хоча DJI зі своїми дронами Mavic залишається домінуючим світовим гравцем, менші та більш гнучкі стартапи пробивають собі шлях, орієнтуючись на спеціалізовані ринки, такі як логістика, сільське господарство та промисловий інспекційний контроль.

"Центральне питання полягає в тому, чи зосередиться Dreame на споживчих дронах, чи на корпоративних рішеннях, таких як доставка, інспекція або сільське господарство. Конкуренція з DJI на споживчому ринку залишається складним завданням, але використання логістичного досвіду Meituan може вказати на нішеві додатки з високим потенціалом зростання", — вважають експерти порталу.

Нагадаємо, китайський виробник камер Insta360 виходить на ринок дронів з новим брендом під назвою Antigravity.

Фокус також повідомляв, що українська компанія TAF Industries створила удвічі дешевший аналог дрона DJI Matrice.