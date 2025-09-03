У DJI появился неожиданный соперник: "Мавики" может потеснить производитель роботов-пылесосов

Китайская компания Dreame Technology, наиболее известная своими роботами-пылесосами, входит в индустрию дронов.

Сейчас Dreame предлагает по меньшей мере десять вакансий, связанных с беспилотниками. Аналитики расценивают такое активное привлечение специалистов как шаг к конкуренции с лидером рынка DJI, отмечает портал DroneXL.

Сообщается, что новые сотрудники будут работать либо в штаб-квартире Dreame в Сучжоу, провинция Цзянсу, либо в Шэньчжэне, провинция Гуандун. Шэньчжэнь считается центром дронов в Китае благодаря разветвленной сети поставок, которая поддерживает DJI и других производителей.

По данным журналистов, Dreame уже наняла людей, которые ранее работали в DJI и Meituan. Опыт компании в сфере робототехники и бытовой электроники также обеспечивает ей технологическую основу для создания передовых БПЛА.

Как отмечают в издании, выход Dreame на рынок китайских дронов подчеркивает обострение конкуренции в индустрии. Хотя DJI со своими дронами Mavic остается доминирующим мировым игроком, меньшие и более гибкие стартапы пробивают себе путь, ориентируясь на специализированные рынки, такие как логистика, сельское хозяйство и промышленный инспекционный контроль.

"Центральный вопрос заключается в том, сосредоточится ли Dreame на потребительских дронах или на корпоративных решениях, таких как доставка, инспекция или сельское хозяйство. Конкуренция с DJI на потребительском рынке остается сложной задачей, но использование логистического опыта Meituan может указать на нишевые приложения с высоким потенциалом роста", — считают эксперты портала.

