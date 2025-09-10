Больше никаких "Мавиков": почему в США хотят запретить продажу дронов DJI

Американские законодатели намерены заблокировать продажу дронов DJI, обвиняя компанию в ряде нарушений, включая использование принудительного труда, получение несправедливых субсидий и создание киберугрозы.

Возможный отказ от дронов DJI также является частью попыток отделить экономику США от экономики Китая. Американские производители пытаются увеличить свою долю на рынке дронов, до 75% которого сегодня контролирует КНР, пишет The New York Times.

Сообщается, что таможенная служба США начала изымать партии дронов DJI еще в октябре, что замедлило импорт. Позже, в декабре, представитель Палаты представителей Нью-Йорка Элиз Стефаник внесла в законопроект об обороне положение, которое запретит продажу в США новых дронов от китайских компаний DJI и Autel Robotics.

Как отмечают журналисты, продажи могут продолжиться, если агентство национальной безопасности определит, что иностранные дроны "не представляют неприемлемого риска для национальной безопасности". Но в законопроекте не указано, какое агентство отвечает за проведение такой оценки, и до сих пор ни одно публично не взялось за эту задачу.

Между тем представитель Элиз Стефаник заявил, что DJI представляет "неприемлемые экономические риски и риски для национальной безопасности", и что конгрессвумен будет продолжать сотрудничать с администрацией Трампа, "чтобы обеспечить запрет китайских дронов в американском небе".

В свою очередь Вик Мосс, председатель союза Advocacy Alliance, который представляет пилотов дронов, выступающих против запрета DJI, отметил, что в США зарегистрировано 433 407 коммерческих дронов, которые выполняют важные задачи для бизнеса и различных учреждений.

К примеру, строительные компании используют дроны DJI для мониторинга строительства небоскребов и автоматического представления отчетов, горнодобывающие компании используют эти БПЛА для расчета добычи шахт, землемеры создают с их помощью детальные карты местности, а полицейские используют тепловизионные дроны для поиска подозреваемых и потерянных детей.

"Отказываясь от доступных, мощных иностранных дронов без жизнеспособных отечественных альтернатив, США заставляют такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика и общественная безопасность, или работать с устаревшими технологиями, или столкнуться со стремительным ростом расходов", — добавил Райан Латуретт, пилот дрона из Мичигана.

Напомним, украинская компания TAF Industries создала вдвое более дешевый аналог китайского БПЛА DJI Matrice, который получил название "Колибри 13" FR1.

Фокус также сообщал, что американская компания Griffon Aerospace выпустила новейший дрон MQM-172 Arrowhead, похожий на российский "Шахед".