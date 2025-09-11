Будущая замена "Мавиков": в Украине показали улучшенный дрон MINI SHARK (видео)

Украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный разведывательный беспилотник MINI SHARK 2025.

Related video

Дрон MINI SHARK получил значительные улучшения для тактической разведки, в частности удвоение дальности и почти вдвое большее время пребывания в воздухе. Об этом рассказал заместитель директора Ukrspecsystems Андрей Рымарук порталу "Милитарный".

Презентация БПЛА MINI SHARK 2025

По его словам, версия MINI SHARK 2025 способна находиться в воздухе 3 часа 45 минут, а ее радиус работы вырос с 35 до 60 километров. Таким образом компактный БПЛА уже заходит в нишу более крупной модели SHARK-D.

Модернизированный дрон также получил новую камеру с возможностью обзора на 360°. Благодаря оптическому и цифровому зуму она способна отслеживать транспортные средства на расстоянии 5 км и идентифицировать их на расстоянии 3-5 км.

Камера доступна в тепловизионном и дневном вариантах. Также в планах гибридная версия с дневным и ночным каналом, что позволит работать операторам в сумерках без необходимости посадок и замены камеры.

Важно

У DJI появился неожиданный соперник: "Мавики" может потеснить производитель роботов-пылесосов

Несмотря на ряд улучшений MINI SHARK все еще остается очень простым в использовании. Для эксплуатации нужен экипаж всего из двух человек, а запуск может выполняться с руки. Благодаря малым размерам и тихой работе БПЛА остается незаметным даже на высоте 300-400 метров.

Разработчики позиционируют MINI SHARK как будущую замену дронов типа "Мавик". По оценкам Андрея Рымарука, отечественные БПЛА могут заменить популярные китайские коптеры уже в середине 2026 года. Он подчеркнул, что MINI SHARK еще ни разу не был сбит вражескими зенитными перехватчиками.

"Ни для кого не секрет, что "Мавиков" на сегодняшний день уже становится катастрофически мало. Одна из основных задач этого самолета — заменить "Мавик" на поле боя", — сказал заместитель директора компании.

Напомним, американские законодатели намерены запретить продажу дронов DJI в США.

Фокус также сообщал, что в Украине создали более дешевый аналог китайского дрона DJI Matrice.