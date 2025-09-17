"Все опасаются": США отправят в Украину новейшие ИИ-дроны, работающие в роях

До конца 2025 года американо-немецкий стартап Auterion передаст Украине 33 000 своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ) в рамках контракта с Пентагоном. Эти дроны можно объединить в рои с помощью технологии Nemyx.

Related video

Nemyx работает на операционной системе Auterion и поставляется в виде приложения. Технология позволяет любому совместимому дрону присоединиться к рою путем простого обновления программного обеспечения. Об этом пишет Financial Times.

Исполнительный директор Auterion Лоренц Майер отметил, что появление роев дронов стало "очень важным моментом". Новое программное обеспечение еще не использовалось на поле боя, однако в этом году компания отправит в Украину десятки своих БПЛА, способных скоординировано работать в роях, используя Nemyx. Это позволит одному солдату одновременно управлять несколькими дронами.

"[Военные] знают, что это насытит их оборону. Все говорят о роении, все опасаются роения", — сказал Майер.

Как отмечают в издании, с начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских разработчиков экспериментировали с роями дронов, в том числе киевская компания Swarmer, которая утверждает, что ее технология была использована в 82 000 боевых операциях. Гендиректор и основатель Swarmer Сергей Куприенко сравнивает рой БПЛА с живым организмом, в котором дроны общаются друг с другом, автономно решают, как летать и выполнять операции.

Представитель немецкой компании Systematic Майкл Холм добавил, что производители дронов сейчас переходят на открытые программные системы, что облегчает координацию. По его словам, для интеграции и налаживания работы роя теперь нужны дни и недели, а не годы или месяцы.

Важно

"Есть уже подтвержденные поражения": в Украине показали новый БПЛА "Павук Допхіна" (видео)

В свою очередь Эвелин Бучацкая, управляющий партнер венчурной компании D3 в Киеве, отметила, что Украина имеет беспрецедентный объем боевых данных, которые можно использовать для обучения ИИ. Эти данные являются "необходимыми строительными блоками" для технологии роения.

Эксперты предупреждают, что главным вызовом для этой технологии является радиоэлектронная борьба, ведь дроны в роях требуют постоянного контакта друг с другом. Критики систем на базе ИИ также считают, что развитие алгоритмов для управления роями может привести к тому, что большая часть принятия боевых решений будет передана искусственному интеллекту.

Напомним, украинская компания Amazing Drones разрабатывает полностью автоматизированный зенитно-дроновой комплекс для перехвата БПЛА.

Фокус также сообщал, что чешская компания LPP представила свой новый ИИ-дрон JWI-4000, предназначенный для уничтожения беспилотников.