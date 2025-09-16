Дроны будут атаковать ВС РФ без операторов: в Украине показали "умный" рой БПЛА (видео)

Украинский стартап Swarmer, который разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автономности беспилотников, привлек 15 млн долларов от американских инвесторов. Это рекордная инвестиция в украинскую оборонную технологическую компанию с начала войны.

Related video

Кадры с испытаний роя дронов с ИИ обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале. На видео можно увидеть скоординированный полет трех беспилотников.

Испытания технологии Swarmer

Глава Минцифры отметил, что разработки Swarmer уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя. По его словам, активное привлечение средств свидетельствует о потенциале отечественных технологий на мировом рынке.

"Инвестиции исторического масштаба позволят компании предоставить роевые возможности каждому БПЛА — можно будет разворачивать неограниченное количество дронов и роботов, несмотря на количество обученных пилотов", — подчеркнул Федоров.

Среди инвесторов значатся: Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital и Network VC.

Технология Swarmer: что о ней известно

Решение Swarmer позволяет запускать группы БПЛА, которые после старта "общаются" между собой, не требуя постоянного контроля пилота. В операции участвуют три дрона — один разведывательный и два ударных, несущих бомбы.

Важно

Невиданная скорость и координация: рои БПЛА теперь могут летать по-новому (видео)

Оператор задает БПЛА зону для поиска цели и дает команду атаковать в случае ее обнаружения. Разведывательный дрон составляет карту маршрута для бомбардировщиков, после чего ударные дроны сами определяют, когда и какой из них сбросит боеприпас на цель.

Выполнение подобных задач без ИИ требует привлечения не менее девяти человек. В свою очередь ИИ-алгоритм Swarmer позволяет ограничиться тремя специалистами: планировщиком, оператором и навигатором.

Напомним, европейская компания Alpine Eagle провела в Украине испытания своей новейшей системы для борьбы с дронами, которая использует рой автономных БПЛА-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что украинская компания Amazing Drones разрабатывает полностью автоматизированный зенитно-дроновой комплекс для перехвата вражеских беспилотников.