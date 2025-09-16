Дрони атакуватимуть ЗС РФ без операторів: в Україні показали "розумний" рій БПЛА (відео)

Український стартап Swarmer, який розробляє рішення на основі штучного інтелекту (ШІ) для автономності безпілотників, залучив 15 млн доларів від американських інвесторів. Це рекордна інвестиція в українську оборонну технологічну компанію з початку війни.

Кадри з випробувань рою дронів зі ШІ оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. На відео можна побачити скоординований політ трьох безпілотників.

Випробування технології Swarmer

Глава Мінцифри зазначив, що розробки Swarmer вже продемонстрували свою ефективність на полі бою. За його словами, активне залучення коштів свідчить про потенціал вітчизняних технологій на світовому ринку.

"Інвестиції історичного масштабу дадуть змогу компанії надати ройові можливості кожному БПЛА — можна буде розгортати необмежену кількість дронів та роботів, не зважаючи на кількість навчених пілотів", — наголосив Федоров.

Серед інвесторів значаться: Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC.

Технологія Swarmer: що про неї відомо

Рішення Swarmer дає змогу запускати групи БПЛА, які після старту "спілкуються" між собою, не потребуючи постійного контролю пілота. В операції беруть участь три дрони — один розвідувальний і два ударних, що несуть бомби.

Важливо

Небачена швидкість та координація: рої БПЛА тепер можуть літати по-новому (відео)

Оператор задає БПЛА зону для пошуку цілі та дає команду атакувати в разі її виявлення. Розвідувальний дрон складає карту маршруту для бомбардувальників, після чого ударні дрони самі визначають, коли і який з них скине боєприпас на ціль.

Виконання подібних завдань без ШІ потребує залучення не менш як дев’яти людей. Своєю чергою ШІ-алгоритм Swarmer дозволяє обмежитись трьома фахівцями: планувальником, оператором та навігатором.

Нагадаємо, європейська компанія Alpine Eagle провела в Україні випробування своєї новітньої системи для боротьби з дронами, яка використовує рій автономних БПЛА-перехоплювачів.

