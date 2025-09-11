Дрони нового покоління оснастили потужним ШІ: як вони атакуватимуть росіян (фото)

В Україні дедалі активніше застосовують на полі бою інноваційні групи дронів на базі штучного інтелекту. Безпілотники здатні самостійно координувати свої дії та завдавати ударів по позиціях противника.

Технологія української компанії Swarmer дає змогу запускати групи БПЛА, які після старту "спілкуються" між собою і не потребують постійного контролю з боку оператора, пише tovima.com.

Переваги та принцип дії

Типова місія проводиться в такому порядку:

В операції беруть участь три дрони — один розвідувальний і два ударних, що несуть бомби.

Оператор задає дронам цільову зону для пошуку ворожої позиції і дає команду атакувати в разі її виявлення.

Розвідувальний дрон складає карту маршруту для бомбардувальників. Потім безпілотники самостійно вирішують, коли і який з них скине боєприпас на ціль.

Схема запуску автономних дронів Фото: Bavovna

Такий підхід підвищує ефективність повітряних атак. Для виконання подібного завдання без ШІ знадобилося б дев'ять осіб, тоді як з ШІ-алгоритмом для рою достатньо трьох фахівців: планувальника, оператора і навігатора. Таким чином персонал звільняється для інших завдань.

Головна перевага системи Swarmer — автономність. "Ви задаєте мету, а дрони роблять все інше, — пояснює виконавчий директор компанії Сергій Купрієнко. — Вони працюють разом, вони адаптуються". Наприклад, якщо в одного БПЛА сідає батарея, група перерозподіляє завдання. Один пілот може керувати безліччю дронів, і оскільки вони спілкуються один з одним на близькій відстані, противнику складніше заглушити їхні сигнали.

Зараз в операціях зазвичай бере участь від трьох до восьми дронів, але технологію вже тестували з групами до 25 БПЛА. У планах — випробування рою, що складається з більш ніж 100 одиниць.

Не тільки в Україні

Над подібними рішеннями працюють і в інших країнах, включно зі США, Китаєм, Францією, Росією та Південною Кореєю. Однак, на думку аналітиків, саме Україна першою почала регулярно застосовувати рої дронів у реальних бойових умовах.

Водночас використання ШІ на полі бою порушує етичні питання про те, чи можуть машини ухвалювати рішення про життя і смерть без контролю людини. ООН закликає до регулювання летальної автономної зброї. Утім, представники Swarmer підкреслюють, що в їхній системі остаточне рішення про атаку на ціль завжди залишається за людиною.

"Десятиліттями говорили про потенціал роїв дронів, здатних змінити війну, — зазначає експерт з безпілотників з Королівського коледжу Лондона Зак Калленборн. — Але досі це було радше пророцтвом, ніж реальністю".

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ копіюють дрони-перехоплювачі. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем і заслухав доповіді про результати їхнього бойового застосування.