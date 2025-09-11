Дроны нового поколения оснастили мощным ИИ: как они будут атаковать россиян (фото)

В Украине все активнее применяют на поле боя инновационные группы дронов на базе искусственного интеллекта. Беспилотники способны самостоятельно координировать свои действия и наносить удары по позициям противника.

Технология украинской компании Swarmer позволяет запускать группы БПЛА, которые после старта "общаются" между собой и не требуют постоянного контроля со стороны оператора, пишет tovima.com.

Преимущества и принцип действия

Типичная миссия проводится в следующем порядке:

В операции участвуют три дрона — один разведывательный и два ударных, несущих бомбы.

Оператор задает дронам целевую зону для поиска вражеской позиции и дает команду атаковать при ее обнаружении.

Разведывательный дрон составляет карту маршрута для бомбардировщиков. Затем беспилотники самостоятельно решают, когда и какой из них сбросит боеприпас на цель.

Схема запуска автономных дронов Фото: Bavovna

Такой подход повышает эффективность воздушных атак. Для выполнения подобной задачи без ИИ потребовалось бы девять человек, тогда как с ИИ-алгоритмом для роя достаточно трех специалистов: планировщика, оператора и навигатора. Таким образом персонал освобождается для других заданий.

Главное достоинство системы Swarmer — автономность. "Вы задаете цель, а дроны делают все остальное, — объясняет исполнительный директор компании Сергей Куприенко. — Они работают вместе, они адаптируются". Например, если у одного БПЛА садится батарея, группа перераспределяет задачи. Один пилот может управлять множеством дронов, и поскольку они общаются друг с другом на близком расстоянии, противнику сложнее заглушить их сигналы.

Сейчас в операциях обычно участвует от трех до восьми дронов, но технологию уже тестировали с группами до 25 БПЛА. В планах — испытания роя, состоящего из более чем 100 единиц.

Не только в Украине

Над подобными решениями работают и в других странах, включая США, Китай, Францию, Россию и Южную Корею. Однако, по мнению аналитиков, именно Украина первой начала регулярно применять рои дронов в реальных боевых условиях.

В то же время использование ИИ на поле боя поднимает этические вопросы о том, могут ли машины принимать решения о жизни и смерти без контроля человека. ООН призывает к регулированию летального автономного оружия. Впрочем, представители Swarmer подчеркивают, что в их системе окончательное решение об атаке на цель всегда остается за человеком.

"Десятилетиями говорили о потенциале роев дронов, способных изменить войну, — отмечает эксперт по беспилотникам из Королевского колледжа Лондона Зак Калленборн. — Но до сих пор это было скорее пророчеством, чем реальностью".

Раньше Фокус писал, что ВС РФ копируют дроны-перехватчики. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем и заслушал доклады о результатах их боевого применения.