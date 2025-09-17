"Всі побоюються": США відправлять в Україну новітні ШІ-дрони, що працюють у роях

До кінця 2025 року американо-німецький стартап Auterion передасть Україні 33 000 своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом (ШІ) у рамках контракту з Пентагоном. Ці дрони можна об'єднати у рої за допомогою технології Nemyx.

Related video

Nemyx працює на операційній системі Auterion та постачається у вигляді застосунку. Технологія дозволяє будь-якому сумісному дрону приєднатися до рою шляхом простого оновлення програмного забезпечення. Про це пише Financial Times.

Виконавчий директор Auterion Лоренц Майєр зазначив, що поява роїв дронів стала "дуже важливим моментом". Нове програмне забезпечення ще не використовувалося на полі бою, однак цього року компанія відправить в Україні десятки своїх БПЛА, здатних скоординовано працювати у роях, використовуючи Nemyx. Це дозволить одному солдату одночасно керувати кількома дронами.

"[Військові] знають, що це наситить їхню оборону. Всі говорять про роїння, всі побоюються роїння", — сказав Майєр.

Як зазначають у виданні, з початку повномасштабної війни в Україні низка українських розробників експериментували з роями дронів, зокрема київська компанія Swarmer, яка стверджує, що її технологія була використана у 82 000 бойових операціях. Гендиректор і засновник Swarmer Сергій Купрієнко порівнює рій БПЛА із живим організмом, у якому дрони спілкуються один з одним, автономно вирішують, як літати та виконувати операції.

Представник німецької компанії Systematic Майкл Холм додав, що виробники дронів зараз переходять на відкриті програмні системи, що полегшує координацію. За його словами, для інтеграції та налагодження роботи рою тепер потрібні дні та тижні, а не роки чи місяці.

Важливо

"Є вже підтверджені ураження": в Україні показали новий БПЛА "Павук Допхіна" (відео)

Своєю чергою Евелін Бучацька, керуючий партнер венчурної компанії D3 в Києві, наголосила, що Україна має безпрецедентний обсяг бойових даних, які можна використати для навчання ШІ. Ці дані є "необхідними будівельними блоками" для технології роїння.

Експерти попереджають, що головним викликом для цієї технології є радіоелектронна боротьба, адже дрони у роях потребують постійного контакту один з одним. Критики систем на базі ШІ також вважають, що розвиток алгоритмів для керування роями може призвести до того, що більша частина прийняття бойових рішень буде передана штучному інтелекту.

Нагадаємо, українська компанія Amazing Drones розробляє повністю автоматизований зенітно-дроновий комплекс для перехоплення БПЛА.

Фокус також повідомляв, що чеська компанія LPP представила свій новий ШІ-дрон JWI-4000, призначений для знищення безпілотників.