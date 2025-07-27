Україна отримає від США тисячі ударних комплектів зі штучним інтелектом для БПЛА, — FT

Американо-німецька компанія Auterion до кінця року поставить в Україну 33 тисячі ударних систем Skynode зі штучним інтелектом

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Генеральний директор компанії Лоренц Маєр заявив, що поставки відбудуться в рамках нового контракту з Пентагоном, пише Financial Times.

Програмне забезпечення компанії, як повідомляється, вже використовується в українських безпілотниках, що виконують бойові завдання проти Росії, але нове зобов'язання, як повідомив Маєр, буде "в 10 разів масштабнішим". Рішення було ухвалено після того, як компанія Auterion, головний офіс якої розташований у Вірджинії (США), отримала від Пентагону контракт на поставку систем вартістю близько 50 мільйонів доларів.

За словами Маєра, цей контракт є частиною програми допомоги Україні у сфері безпеки, яку надає уряд США.

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"Ударні комплекти" компанії Auterion можуть перетворити безпілотники з ручним керуванням на "системи озброєння на базі штучного інтелекту", які неможливо заглушити і які можуть відслідковувати рухому ціль на відстані до 1 км, сказав Маєр, додавши, що його компанія стала "піонером" спільного виробництва США та України.

Водночас компанія не намагається конкурувати з дронами, які випускаються в Україні, а хоче підтримати країну, що воює, і вдосконалити її безпілотники.

"У них фантастична індустрія безпілотників. Ми хочемо запропонувати їм те, чого у них ще немає, і що більшою мірою орієнтоване на програмно-керовану війну", — сказав Лоренц Маєр.

За словами Маєра, програмне забезпечення Auterion здійснить еволюцію у військових діях, що відбуваються на полі бою просто зараз, дозволивши роям автономних дронів "спілкуватися" один з одним. Однак додав він, цілі завжди обиратимуть люди.

Раніше офіцер ППО розповів Фокусу, чому Україна ще не відбиває атаки "Шахедів" дронами. Він назвав кілька перешкод, серед яких дефіцит умілих операторів і недостатньо висока якість БПЛА.

Стало відомо, що 90% "Шахедів" збивають дрони-перехоплювачі екс-директора Google Еріка Шмідта. Його команда розробила три типи безпілотників, оснащених штучним інтелектом.