Украина получит от США тысячи ударных комплектов с искусственным интеллектом для БПЛА, — FT

Американо-германская компания Auterion до конца года поставит в Украину 33 тысячи ударных систем Skynode с искусственным интеллектом

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Генеральный директор компании Лоренц Майер заявил, что поставки произойдут в рамках нового контракта с Пентагоном, пишет Financial Times.

Программное обеспечение компании, как сообщается, уже используется в украинских беспилотниках, выполняющих боевые задачи против России, но новое обязательство, как сообщил Майер, будет "в 10 раз масштабнее". Решение было принято после того, как компания Auterion, головной офис которой находится в Вирджинии (США), получила от Пентагона контракт на поставку систем стоимостью около 50 миллионов долларов.

По словам Майера, этот контракт является частью программы помощи Украины в сфере безопасности, предоставляемой правительством США.

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"Ударные комплекты" компании Auterion могут превратить беспилотники с ручным управлением в "системы вооружения на базе искусственного интеллекта", которые невозможно заглушить и которые могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км, сказал Майер, добавив, что его компания стала "пионером" совместного производства США и Украины.

В то же время компания не пытается конкурировать с дронами, которые выпускаются в Украине, а хочет поддержать воюющую страну и усовершенствовать ее беспилотники.

"У них фантастическая индустрия беспилотников. Мы хотим предложить им то, чего у них еще нет, и что в большей степени ориентировано на программно-управляемую войну", — сказал Лоренц Майер.

По словам Майера, программное обеспечение Auterion осуществит эволюцию в военных действиях, которые происходят на поле боя прямо сейчас, позволив роям автономных дронов "общаться" друг с другом. Однако добавил он, цели всегда будут выбирать люди.

Ранее офицер ПВО рассказал Фокусу, почему Украина еще не отражает атаки "Шахедов" дронами. Он назвал несколько препятствий, среди которых дефицит умелых операторов и недостаточно высокое качество БПЛА.

Стало известно, что 90% "Шахедов" сбивают дроны-перехватчики экс-директора Google Эрика Шмидта. Его команда разработала три типа безпилотников, оснащенных искусственным интеллектом.