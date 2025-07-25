Договор с Трампом на $10-30 млрд: США будут покупать дроны в Украине, – Зеленский

"Мегасделка" с Дональдом Трампом начинает реализовываться: Штаты будут покупать украинские беспилотники. Производство БПЛА откроют и в других странах.

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Договоры подготовят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Минобороны Денис Шмыгаль и советник Офиса президента по стратегическим вопросам Александр Камышин. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"С Америкой, с президентом [Дональдом] Трампом мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину", — отметил глава государства.

Сейчас очень важно подготовить соответствующий договор на крупную сумму, добавил Зеленский.

Также украинский военно-промышленный комплекс создает производственные линии беспилотников в других странах. Соглашение с Данией предусматривает совместное производство дальнобойных БПЛА на ее территории, дополняет агентство Liga.net.

Часть техники Украине отправят во время войны, а после ее завершения дроны пойдут на нужды датской армии. Схожие проекты обсуждают с Норвегией и Германией.

"Мегасделка" для Трампа от Зеленского

О новой сделке между Украиной и США Зеленский говорил в интервью газете New York Post 17 июня текущего года. Штаты купят проверенные на фронте украинские дроны, а взамен разрешат покупку ряда американского вооружения.

Президент Украины называл будущее соглашение "мегасделкой и выигрышем для обеих сторон". Дроны ВСУ хорошо показали себя в боевых условиях: они прорывали средства ПВО обороны РФ, уничтожают стратегические бомбардировщики и наносят удары по целям на расстоянии до 1300 километров.

Украина хочет поделиться со Штатами опытом ведения войны в современных условиях, который она получила за более чем три года боевых действий с ВС РФ.

Дроны и другие боевые секреты должны помочь США и НАТО подготовиться к "войне нового поколения", уверен Зеленский.

Напомним, украинские военные показывали новую российскую систему подавления дронов. Технология сканирует диапазоны от 4,9 до 6,2 ГГц.

ВС РФ ночью 24 июля ударили по Одессе дронами "Шахед". БПЛА угодили в жилую девятиэтажку и рынок "Привоз".