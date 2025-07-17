Дроны в обмен на покупку оружия у США: Зеленский предложил Трампу "мегасделку"

Дональд Трамп и Владимир Зеленский рассматривают заключение новой сделки: США купят проверенные в боевых условиях украинские БПЛА, а взамен разрешат Киеву закупить ряд вооружений.

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Украина готова делиться опытом в сфере беспилотных технологий со Штатами и европейскими партнерами. Об этом заявил в интервью газете New York Post президент Украины Владимир Зеленский.

"Американский народ нуждается в этой технологии (дронов). Вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, это действительно "мегасделка", выигрыш для обеих сторон", — считает глава государства.

Украинские дроны прорывают средства противовоздушной обороны РФ, уничтожают стратегические бомбардировщики и наносят удары по целям на расстоянии до 1300 километров от границы, указывает издание.

Зеленский уточнил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине поддерживать взаимные воздушные технологии.

Украина поможет США подготовиться к "войне нового поколения"

Киев хочет поделиться всем опытом ведения современной войны, приобретенным за более чем трехлетний срок боевых действий с армией России. Это поможет США и НАТО подготовиться к "войне нового поколения".

"Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами", — сказал он, добавив, что переговоры также ведутся с Данией, Норвегией и Германией.

Сделка может иметь "преобразующее значение" для армии и национальной безопасности США. Чиновники и эксперты по беспилотникам предупреждают, что американские технологии значительно отстают от российских и китайских.

Американские солдаты плохо подготовлены к применению БПЛА или защите от устройств, которые производят противники, говорится в материале.

Напомним, украинские инженеры недавно завершили испытание новой системы борьбы с "Шахедами" ODIN Antishaheed. Главный его элемент — высокоскоростной дрон-перехватчик.

В российском Петербурге открыли центр по производству морских дронов в рамках гособоронзаказа. БПЛА испытают в специальном бассейне.