Дрони в обмін на купівлю зброї у США: Зеленський запропонував Трампу "мегаугоду"

Дональд Трамп і Володимир Зеленський розглядають укладення нової угоди: США куплять перевірені в бойових умовах українські БПЛА, а взамін дозволять Києву купити низку озброєнь.

Related video

Україна готова ділитися досвідом у сфері безпілотних технологій зі Штатами та європейськими партнерами. Про це заявив в інтерв'ю газеті New York Post президент України Володимир Зеленський.

"Американський народ потребує цієї технології (дронів). Ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, це дійсно "мегаугода", виграш для обох сторін", — вважає глава держави.

Українські дрони проривають засоби протиповітряної оборони РФ, знищують стратегічні бомбардувальники і завдають ударів по цілях на відстані до 1300 кілометрів від кордону, вказує видання.

Зеленський уточнив, що його останні переговори з Трампом були зосереджені на проривній угоді, яка дасть змогу США та Україні підтримувати взаємні повітряні технології.

Україна допоможе США підготуватися до "війни нового покоління"

Київ хоче поділитися всім досвідом ведення сучасної війни, набутим за більш ніж трирічний термін бойових дій з армією Росії. Це допоможе США і НАТО підготуватися до "війни нового покоління".

"Ми будемо готові поділитися цим досвідом з Америкою та іншими європейськими партнерами", — сказав він, додавши, що переговори також тривають із Данією, Норвегією та Німеччиною.

Угода може мати "перетворювальне значення" для армії та національної безпеки США. Чиновники та експерти з безпілотників попереджають, що американські технології значно відстають від російських і китайських.

Американські солдати погано підготовлені до застосування БПЛА або захисту від пристроїв, які виробляють противники, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, українські інженери нещодавно завершили випробування нової системи боротьби з "Шахедами" ODIN Antishaheed. Головний його елемент — високошвидкісний дрон-перехоплювач.

У російському Петербурзі відкрили центр із виробництва морських дронів у рамках держоборонзамовлення. БПЛА випробують у спеціальному басейні.