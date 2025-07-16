В России открыли центр по производству морских дронов

Предприятие также будет производить морские дроны в рамках государственного оборонного заказа. Для этого в 2024 году в него было инвестировано 2,7 млрд рублей.

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В России в городе Петербург открыли центр по производству морских дронов. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Морские дроны будут производить на базе военно-промышленного холдинга "Кингисепский машиностроительный завод" (КМЗ).

"Ведется одновременно несколько проектов по поставке морских дронов для гражданских целей. Это работа с администрациями, МЧС и Ространснадзором для обеспечения безэкипажной эксплуатации, контроля, надзора и выявления нарушений на водных объектах. Центр уже открыт и активно производит продукцию", — рассказал управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

По его словам, предприятие планирует выпустить несколько десятков морских дронов для гражданских целей. Предприятие также будет производить морские дроны в рамках государственного оборонного заказа. Для этого в 2024 году в него было инвестировано 2,7 млрд рублей.

Их будут испытывать в центре в специальном бассейне.

Также был построен новый цех сборки и формовки корпусных изделий, цех по производству энергетических установок и другого оборудования.

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" специализируется на производстве катеров различного назначения, маломерных судов и морских дронов. Также предприятие занимается выпуском дизельного, теплообменного и палубного оборудования, ремонтом и обслуживанием дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов.

Напомним, что чтобы обойти санкции Россия построила оборонный завод в Венесуэле. Там будут производить патроны.