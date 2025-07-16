В Росії відкрили центр з виробництва морських дронів

Підприємство також вироблятиме морські дрони в рамках державного оборонного замовлення. Для цього у 2024 році у нього було інвестовано 2,7 млрд рублів.

Related video

В Росії у місті Петербург відкрили центр з виробництва морських дронів. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Морські дрони вироблятимуть на базі військово-промислового холдингу "Кінгісепський машинобудівний завод" (КМЗ).

"Ведеться одночасно кілька проектів з постачання морських дронів для цивільних цілей. Це робота з адміністраціями, МНС та Ространснаглядом для забезпечення безекіпажної експлуатації, контролю, нагляду та виявлення порушень на водних об'єктах. Центр вже відкритий та активно виробляє продукцію", — розповів керуючий директор КМЗ Михайло Даниленко.

За його словами, підприємство планує випустити кілька десятків морських дронів для цивільних цілей. Підприємство також вироблятиме морські дрони в рамках державного оборонного замовлення. Для цього у 2024 році у нього було інвестовано 2,7 млрд рублів.

Їх випробовуватимуть в центрі у спеціальному басейні.

Також було побудовано новий цех збирання та формування корпусних виробів, цех з виробництва енергетичних установок та іншого обладнання.

Військово-промисловий холдинг "Кінгісеппський машинобудівний завод" спеціалізується на виробництві катерів різного призначення, маломірних суден та морських дронів. Також підприємство займається випуском дизельного, теплообмінного та палубного обладнання, ремонтом та обслуговуванням дизельних та газотурбінних двигунів, генераторів та редукторів.

Нагадаємо, що щоб обійти санкції Росія побудувала оборонний завод у Венесуелі. Там вироблятимуть набої.