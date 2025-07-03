Щоб обійти санкції Росія побудувала оборонний завод у Венесуелі: що там вироблятимуть

Перша черга заводу має 4 лінії виробництва, дві з яких призначені для збирання боєприпасів з кулями зі сталевим сердечником, ще дві — для патронів із трасуючою кулею та холостих.

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У Венесуелі компанія "Рособоронекспорт" Держкорпорації Ростех завершила будівництво першої черги заводу з випуску набоїв калібру 7,62 мм для автоматів Калашнікова. Підприємство випускатиме до 70 мільйонів набоїв на рік. Про це повідомляють на сайті компанії "Ростех".

Зазначається, що перша черга заводу має 4 лінії виробництва, дві з яких призначені для збирання боєприпасів з кулями зі сталевим сердечником, ще дві — для патронів із трасуючою кулею та холостих.

"Найближчим часом планується ввести в дію інші виробничі корпуси, що забезпечить повний цикл виробництва набоїв та автоматів Калашнікова на території Венесуели для національної армії, поліції та інших силових відомств. Це важливий крок у розвитку технологічної співпраці з нашим ключовим партнером у Латинській Америці", — сказав виконавчий директор Ростеха Олег Євтушенко.

В РФ кажуть, що за одну робочу зміну кожної виробничої лінії можуть випускатися десятки тисяч патронів. Вже випробували роботу лінії, яка підтвердила якість продукції та відповідність заявленим характеристикам.

Крім того, на підприємстві запущено в експлуатацію корпус знищення відходів.

В РФ не приховують, що збудували завод у Венесуелі через санкційний тиск.

У наших найближчих планах — здавання другої черги підприємства, після якої буде реалізовано повний технологічний ланцюжок виробництва".

Нагадаємо, що у Росії створили бойового робота з лазером, його можуть застосовувати в Україні. Робот призначений для швидкого розмінування територій і вже готовий до серійного випуску.

Також повідомлялося, що російські інженери випробували лазерну зброю проти дронів на полігоні в Херсонській області. Прототип здатний пропалювати мотори і батареї FPV-дронів.